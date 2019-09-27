Antalya eş katili, kanlı gömlekle adliyede - cinayete kurban giden gülseren toprağa verildi

Eş katili, kanlı gömlekle adliyede (2)

CİNAYETE KURBAN GİDEN GÜLSEREN TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve boşanmak istediği 15 yıllık eşi, 2 çocuğunun babası Hilmi Yılmaz tarafından, geri döndüğü babaevinde 14 yerinden bıçaklayarak öldürülen

Gülseren Yılmaz için cenaze töreni düzenlendi. Yılmaz'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Kestel Mahallesi'ndeki Hanönü Mezarlığı'nda getirildi. Yılmaz'ın cenazesi araçtan indirilirken baba Ali Bayrak tabuta sarılarak, Kimse dokunmasın bana, ben taşıyacağım diyerek kızının tabutunu omzuna aldı. Kızının tabutunu mezarlığın içerisindeki musalla taşına kadar taşıyan gözü yaşlı baba, musalla taşını gördüğü anda dengesini yitirince tabutu devretmek zorunda kaldı.

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Törene, Yılmaz'ın yakınlarının yanı sıra Alanya protokolü ve ilçedeki kadın derneklerinin üyeleri de katıldı. Kılınan namazın ardından Gülseren Yılmaz'ın cenazesi aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Cenazeye katılan kadın dernekleri üyeleri ise kadına yönelik şiddetin son dönemde arttığını belirterek tepki gösterdi. Antalya Barosu Alanya Kadın ve Çocuk Hakları Başkanı avukat Melek Depren yaptığı açıklamada, Bugün bir kız kardeşimizi daha kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Acımız derin ama öfkemiz büyük. Gülseren henüz 32 yaşında, iki çocuk annesi, gencecik bir kadındı. Sırf boşanmak istediği için kocası tarafından hunharca katledildi. Geride yaşanmamış bir ömür, acılı bir aile ve 2 çocuğu kaldı. Gülseren'in davasını takip etmek, vebal borumuzdur. Ona karşı son görevimizdir. Çünkü aynı kumaştan hem gelinlik hem kefen çıkmayacaktır dedi.

'ÇALIŞMASINI İSTEMİYORMUŞ'

Türkiye Kadın Haklarını Koruma Derneği Alanya Şubesi Başkanı Gaye Coşkun da Gerçekten canice bir olay işlenmiş. Evden zorla alınmış, bahçeye götürülmüş, boğazına bıçak dayanmış, can havliyle kaçmaya çalışmış ama sonra 14 bıçak darbesi almış. Bu nasıl bir ruh halidir, öfkedir, şiddettir bilmiyorum. Bunu bu ailede istemedi, kimse istemedi. Gülseren daha önce arkadaşlarına beni öldürebilir demiş. Aslında daha öncede görülmüş bir olay. Söylenecek bir şey yok, yargı cezasını verecek ama esas olan hiç olmaması. İki çocuk annesi kadın boşu boşuna öldü. Çalışmasını istemiyormuş, benden boşanma ve çalışma. Böyle bir sebeple karısını öldüren bir adam profili. Bir şey söyleyemiyoruz, üzgünüz. Bütün kadınlar olarak bu olaylarla mücadele ediyoruz diye konuştu.

'GÜLSERENLER ÖLMESİN İSTİYORUZ'

Türk Kadınlar Birliği Alanya Şube Başkanı Hülya Karadayı ise şöyle dedi

Hayatının tam ortasında olan Gülseren kardeşimizi kocası elimizden aldı, iki çocuğu öksüz kaldı. Gülseren yardım istemişti, kocasına uzaklaştırma kararı verilmişti ama kocası bir yolunu bularak onu feci şekilde katletti. Kadınlar vahşi bir şekilde öldürülüyor yarınlara güvenle bakmak istiyoruz. Özellikle uzaklaştırma kararı verilen erkeklere mecburi psikolojik destek sunulsun. Elektronik kelepçeyle kadınlarımız güvence altına alınsın. Başka Gülserenler ölmesin istiyoruz.

TUTUKLANDI

Diğer yandan jandarmadaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Hilmi Yılmaz, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.