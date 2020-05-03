ANTALYA Eşek sütünün litresi 100 TL - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANTALYA Eşek sütünün litresi 100 TL - Son Dakika

ANTALYA Eşek sütünün litresi 100 TL

6 saat önce

Eşek sütünün litresi 100 TLANTALYA'da, turizmi bırakıp 12 yıl önce eşek çiftliği kuran Mehmet Ali Yalçın, litresi 100 TL'den eşek sütü satıyor.

Eşek sütünün litresi 100 TL

ANTALYA'da, turizmi bırakıp 12 yıl önce eşek çiftliği kuran Mehmet Ali Yalçın, litresi 100 TL'den eşek sütü satıyor.

Antalya'da, 16 yıl önce turizm sektöründe deve ve eşeklerle küçük geziler düzenleyen Mehmet Ali Yalçın, 'eşek sütü yok mu' sorularının artması üzerine 4 eşek satın aldı. Birkaç yıl bu 4 eşekten elde ettiği sütleri satan Yalçın, talebe yetişememesi üzerine turizmi bırakıp, 2008 yılında Varsak bölgesinde eşek çiftliği kurdu. Bugün 50'si yavru yaklaşık 300 eşekten günde ortalama 150 litreye yakın süt alan Yalçın, astım, kronik bronşit, kanser, siroz, ateş düşürücü, balgam sökme, gibi birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan eşek sütünün litresini, ilk günkü gibi yine 100 liradan satıyor. Antalya'nın ardından İstanbul ve Ankara'da çiftlik kurduğunu söyleyen Yalçın, Türkiye'nin dört bir yanından gelen siparişlere yetişmeye çalıştığını anlattı.

ASTIM, BOĞMACA, KOAH, BRONŞİTE İYİ GELDİĞİ SÖYLENİYOR

Yalçın, turizmle uğraşırken gelen talep üzerine eşek çiftliği kurduğunu ve süt üretimine başladığını söyledi. 2002 yılında 4 eşekle süt üretimine amatör olarak başladığını kaydeden Yalçın, "İlk zamanlar bu sütün nelere iyi geldiğini bilmiyordum. Kimisi astım, boğmaca, bronşit, bademcik rahatsızlığına iyi geldiğini söyledi. Son dönemde ise kanser hastalarının yakınları gelmeye başladı. Talep arttıkça işler büyüdü ve çiftliğe dönüştü. Eş dosta da eşek sütü veriyorum. Bir yakınım da KOAH hastası olmuştu. Eşek sütüyle hastalığını yendi" dedi.

BİR EŞEKTEN GÜNDE YARIM LİTRE SÜT

3 bin metrekare alanda bulunan eşeklerden 50'sinin sağılır durumda olduğunu dile getiren Mehmet Ali Yalçın, "50 de yavrumuz var. Günlük bir eşekten yarım litreye yakın süt alabiliyoruz. Eşek doymak nedir bilmez, sürekli yem versen sürekli yer. Masrafı çok yüksek. İşe başladığımızdan bu yana fiyat 100 lira. Halen aynı fiyattayız. Gelenler zaten hasta kişiler, nasıl zam yapayım. 'Allah rızası için' diyorlar, dayanamıyorum" diye konuştu.

DESTEK BEKLİYOR

Gelen müşterilerinin gözleri önünde taze sütü teslim ettiğini kaydeden Yalçın, "Devletin eşek sütü üreticisine desteği yok. Oysa devlet bizi desteklese biz işletmemizi daha çok büyütürüz. Devlet inek ve mandaya verdiği desteği, eşek üreticilerine de versin. Eşek sütü araştırılsın, hem ülkemiz kazansın hem esnafımız" dedi.

KOAH HASTALIĞINI EŞEK SÜTÜ İLE YENDİ

Antalya'da yaşayan 25 yıllık astım hastası Beyan Kartal, uzun yıllar hastalığı nedeniyle ilaç tedavisi gördüğünü söyledi. Bir yıl önce hastalığının KOAH'a çevirdiğini anlatan Kartal, yakınları sayesinde eşek sütüyle tanıştığını, iki aydır da günde 3 çay bardağı eşek sütü içtiğini anlattı. Eşek sütü içmeye başlamasının ardından nefes darlığının ve sıkışmalarının kaybolduğunu, şimdilerde ise sadece kuru öksürük kaldığını belirten Kartal, "Doktoruma muayene oldum. Akciğerlerimin temizlendiğini söyledi. Çok şaşırdım. Hastalığım için artık hiç ilaç kullanmıyorum. Günde 3 çay bardağı eşek sütü içmeye devam ediyorum" dedi.

EŞEK ÇİFTLİKLERİNİ DUYDUM, AMA SÜTÜNÜ HİÇ İÇMEDİM

Antalya'da yaşayan Gülşah Baykal, her sabah bir bardak inek sütü içmeye gayret ettiğini söyledi. Eşek sütünü ve eşek çiftliklerini duyduğunu anlatan Baykal, "Akciğer hastalıklarına ve bazı kanser türlerine iyi geldiğini duymuştum. Eşek sütünü içmem sanırım. Koktuğunu düşünüyorum. İnek sütü dışında süt tüketmem" dedi.

Üniversite öğrencisi Şükran Teymur ise "İki üç günde bir çay bardağı inek sütü içiyorum. Eşek sütünü daha önce duymadım, fakat litresi 100 TL ise sanırım faydalı bir süt" dedi.

Nadiren süt tüketen birisi olduğunu söyleyen Emre Gündoğdu da "Haftada iki veya üç defa içiyorum. Eşek sütünü duydum ama denemedim" diye konuştu.

ANTALYA Eşek sütünün litresi 100 TL

Mehmet Ali Yalçın, Antalya, KOAH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 09:01 Kaynak: DHA


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