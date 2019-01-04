Antalya Eşi Çocuklarıyla Evi Terk Edince Pompalı Tüfekle Dehşet Saçtı

Eşi çocuklarıyla evi terk edince pompalı tüfekle dehşet saçtıAntalya'da eşinin çocukları ile birlikte evi terk etmesi yüzünden bunalıma giren Abdurrahman Ç., pompalı tüfekle rasgele çevreye ateş eti.

Eşi çocuklarıyla evi terk edince pompalı tüfekle dehşet saçtı



Antalya'da eşinin çocukları ile birlikte evi terk etmesi yüzünden bunalıma giren Abdurrahman Ç., pompalı tüfekle rasgele çevreye ateş eti. Abdurrahman Ç., Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ç., başını eğmeye çalışan polislere, "Benim kafamı eğmeyin, benim kafam hep dik durur" dedi.



Polisi alarma geçiren olay, dün saat 21.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan parkta meydana geldi. Eşinin çocuklarıyla birlikte evi terk ettiğini öğrenen Abdurrahman Ç., parka gelerek pompalı tüfekle çevreye rasgele ateş etmeye başladı. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve tedbir amaçlı ambulans sevk edildi.



Polis ekiplerini gören Abdurrahman Ç. yanına kimseyi yaklaştırmazken havaya ateş etmeyi sürdürdü. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi alınırken, polis ekiplerine çelik yeleklerini giymeleri yönünde megafonla anons yapıldı.



Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı müzakereci, Abdurrahman Ç.'yi ikna etmek için çaba saffetti. Park içinde elinde tüfekle telefonla konuşan Abdurrahman Ç., operasyon hazırlığındaki timlerin ikazı ile elindeki tüfeği kaldırıma fırlatarak teslim oldu. Gözaltına alınan Abdurrahman Ç., ekip otosuna bindirildiği sırada polislerin başını eğmesine sinirlenerek, "Benim kafamı eğmeyin. Benim kafam hep diktir" diyerek tepki gösterdi.



Abdurrahman Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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