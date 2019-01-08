Son Dakika Haberleri: Antalya Eşinin Eve Erkek Aldığını Kameradan Görüp Polise İhbarda Bulundu

Antalya Eşinin Eve Erkek Aldığını Kameradan Görüp Polise İhbarda Bulundu

1 saat önce

Antalya'da öğretmen H.S., karısı M.S'nin, yerleştirdiği kameradan eve bir erkek aldığını gördüğü iddiasıyla polise ihbarda bulundu.

Antalya Eşinin Eve Erkek Aldığını Kameradan Görüp Polise İhbarda Bulundu, System.String[]
Antalya'da öğretmen H.S., karısı M.S'nin, yerleştirdiği kameradan eve bir erkek aldığını gördüğü iddiasıyla polise ihbarda bulundu. Evde M.S. dışında kimse olmadığını tespit eden polis, kadını ifadesine başvurmak üzere emniyet müdürlüğüne götürdü.

Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 267 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Korkuteli ilçesinde öğretmen H.S., bir çocuk annesi eşi M.S.'nin kendisini bir başka erkekle aldattığını, bunu da eve yerleştirdiği kameralardan gördüğünü belirterek, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye resmi ve sivil polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, evde M.S. dışında kimse olmadığını tespit etti.

Olayı duyan M.S.'nin annesi eve gelerek, damadına tepki gösterdi. Polise Benim kızım öyle biri değil diyen anne, Bir ay önce ayrılalım diyordu. Kızım da arada çocuk olduğu için istemiyordu. Ben onu Antalya'ya rezil edeceğim sözleriyle tepki gösterdi.

Polis, M.S.'yi ifadesine başvurmak üzere Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. M.S'nin ifadesinde, K.A. adlı kişiyi eve aldığını söylediği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:51 Kaynak: DHA

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