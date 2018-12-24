Antalya Eşinin Ölümüne Dayanamayıp, İntihar Etti
36 dakika önce
Antalya'da, eşi Davut E.'yi kalp krizinden kaybettikten sonra bunalıma girdiği belirtilen Aynur E. (41), başına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek yaşamına son verdi.
Antalya
'da, eşi Davut E.'yi kalp krizinden kaybettikten sonra bunalıma girdiği belirtilen Aynur E. (41), başına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek yaşamına son verdi.
Olay saat 14.00 sıralarında, Kepez
ilçesine bağlı Yükseliş Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Eşi Davut E.'yi 3 ay önce kalp krizinden kaybeden, 3 kızıyla kalan ve bu yüzden bunalıma girdiği belirtilen Aynur E., evde kimse yokken başına dayadığı av tüfeğini ateşledi. Kanlar içinde kalan kadın, eve gelen kızı tarafından hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, Aynur E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Aynur E.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzene Antalya Adli Tıp Kurumu
'nun morguna götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:34 Kaynak: DHA
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