Son Dakika Haberleri: Antalya Eski Emniyet Müdürü Arslan, Belediye Başkan Adayı Oldu

Antalya Eski Emniyet Müdürü Arslan, Belediye Başkan Adayı Oldu

8 dakika önce

Antalya eski Emniyet Müdürü, Akdeniz Üniversitesi Rektör Danışmanı Feyzullah Arslan, memleketi Sivas'ta Ak Parti'nin Gürün Belediye Başkan adayı oldu.

Antalya Eski Emniyet Müdürü Arslan, Belediye Başkan Adayı Oldu, System.String[]
Antalya eski Emniyet Müdürü, Akdeniz Üniversitesi Rektör Danışmanı Feyzullah Arslan, memleketi Sivas'ta Ak Parti'nin Gürün Belediye Başkan adayı oldu.

Gürün Belediye Başkan Adayı olan Arslan, hafta sonu Ak Parti'nin belediye başkan adayları için yaptığı tanıtım toplantısı sonrası seçim çalışmalarına başladı. Arslan, adaylığının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabında söz veriyorum başlığıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; "Kesinlikle haktan, halden ve hakikatten anlayan, doğruyu gören ve uygulayan, herkesin sesine kulak veren ve de her kesimin başkanı olacağıma söz veriyorum. Hiç birimiz hepimiz kadar akıllı, hiç birimiz hepimiz kadar güçlü değiliz inancım ve gerçeğinden hareketle; Ortak Akıl ve Ortak Gücü kullanacağıma söz veriyorum. Makamdan hava alan değil, makama güç veren, yük olmaya değil, yük almaya çalışacağıma söz veriyorum." - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:46 Kaynak: İHA

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