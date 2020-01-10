Antalya eski İl Emniyet Müdürü Canca son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya eski İl Emniyet Müdürü Canca son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Antalya eski İl Emniyet Müdürü Canca son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Antalya'da 1996-2000 yılları arasında görev yapan ve dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden emekli İl Emniyet Müdürü Natık Canca (72), son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya eski İl Emniyet Müdürü Canca son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Antalya'da 1996-2000 yılları arasında görev yapan ve dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden emekli İl Emniyet Müdürü Natık Canca (72), son yolculuğuna uğurlandı. Canca'nın cenazesi Muratpaşa Camii'nde cenaze namazının kılınmasının ardından toprağa verildi.


Antalya'da 1996-2000 yılları arasında İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Natık Canca, bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu. 15 gündür durumu ağır olan ve hastanede yoğun bakımda bulunan Canca, dün hayatını kaybetti. Canca'nın cenazesine, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma komutanı Tekin Aktemur, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve çok sayıda polis ve vatandaş katıldı. Canca'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, polislerin omzunda taşınarak, cenaze aracına koyuldu. Muratpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Döşemealtı Yeşilbayır Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:59 Kaynak: İHA
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