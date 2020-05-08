Antalya Esnaf Odaları binası için bomba ihbarı (1) - Son Dakika
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Antalya Esnaf Odaları binası için bomba ihbarı (1)
6 saat önce
ANTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) binasına yapılan bomba ihbarı üzerine binadaki personel tahliye edildi.
ANTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) binasına yapılan bomba ihbarı üzerine binadaki personel tahliye edildi. Bomba imha ekipleri, binada arama yapıyor. AESOB Başkanı Adlıhan Dere olay yerine gelerek bilgi aldı.
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8.05.2020 17:19:37. #1.13#
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