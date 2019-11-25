Antalya esnafına ilk elden bilgilendirme

Muratpaşa Belediyesi, her türlü satın alma iş ve işlemlerinde Antalyalı esnafın da katılmasını sağlayacak çalışmaya Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'yle (AESOB) imza atıyor. Artık, belediyenin internet sitesinden ilan ettiği ve online gerçekleştirdiği satın almalar hakkında birlik üyeleri ilk elden bilgilendirilecek.



Muratpaşa Belediyesi, AESOB'un belediyeler başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı satın almalara Antalya esnafının katılmasının sağlanmasına yönelik talebine ilişkin çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda belediyenin satın alma iş ve işlemlerini gerçekleştiren Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün kurumun internet sitesinden yayınlanan ve internet üzerinden online teklif verebilme yöntemiyle gerçekleştirilen satın almalara Antalya esnafının katılımının sağlanması için AESOB'la işbirliği gerçekleştirecek.



Online teklif için kayıt



Bu kapsamında belediye satın almalarına ilişkin bilgilendirme birlik üyesi firmalara ilk elden gerçekleştirilecek. Yapılan görüşmelerin ardından konuyla ilgili yazı AESOB'a ulaştırılırken İlgili yazıda belediye satın almalarına ilişkin linklerin firmalarla duyurulması talep edildi. Ayrıca, birlik üyesi işyerlerinin Muratpaşa Belediyesi'ne kayıt yaptırarak online satın almalara girmesinin sağlanması gerektiği de yazıda belirtildi. AESOB da, üyelerine bilgilendirme ve duyurularının düzenli yapılmasını sağlayacak.



Muratpaşa Belediyesi'nin düzenleyeceği ihalelerden biri 5 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek. Muratpaşa Belediyesi'nin bir yıl süreyle sürücüsüz 20 adet araç kiralanmasına ilişkin ihale, saat 10.00'da belediye hizmet binasında gerçekleştirilecek.



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa da dahil kamu kurum ve kuruluşlarının tüm satın alma süreçlerinin 'Kamu İhale Mevzuatı' doğrultusunda gerçekleştiğine dikkat çekti. Uysal, "Esnafımızın belediyemizin tüm satın almalarından haberdar olması için her iletişim kanalını kullanıyorduk. Bu iletişim kanallarına bir yenisini daha ekledik. Yaptığımız çalışma sonunda, Antalya esnafının rekabet ortamı içinde, satın alma süreçlerinde daha çok yer almalarını sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.



Bunun aynı zamanda Muratpaşa Belediyesi'nin hali hazırda son derece şeffaf bir şekilde devam eden satın alma ve ihale işlemlerinin Antalya esnafı tarafından daha aktif, takibi ve kontrolünü sağlayacağını belirten Uysal, " Türkiye'nin birçok belediyesinden farklı bir bütçe uygulamamız var. Elektronik açık eksiltme yöntemiyle ihale yapan ve 45 günde esnafa parasını ödeyen bir belediyeyiz. Bu sayededir ki, ekonomik kriz koşullarında dahi hizmetlerimiz artarak devam edebiliyor" diye konuştu. - ANTALYA