Antalya 'evde kal'dı - Son Dakika
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Antalya 'evde kal'dı

6 saat önce

ANTALYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına vatandaşların uyduğu görülürken, kentin simgelerinden Cumhuriyet Meydanı, Konyaaltı Sahili, Yat Limanı sessizliğe büründü.

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ANTALYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına vatandaşların uyduğu görülürken, kentin simgelerinden Cumhuriyet Meydanı, Konyaaltı Sahili, Yat Limanı sessizliğe büründü. Günün farklı saatlerinde havadan görüntülenen Antalya'da sokak ve yeşil alanlardaki sessizliğin yanı sıra trafiğin normalde en yoğun olduğu caddelerde araçların yok denecek kadar az olduğu gözlendi.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri dikkate alan Antalyalılar, 'evde kal' çağrılarına uyarak, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamayı tercih etti. Kentte caddelerde araç yoğunluğu yok denecek kadar azalırken, çarşı ve meydanlarda da sessizlik hakim oldu. Normalde her gün binlerce insanın gezdiği, hatıra fotoğrafı çektirdiği kentin simgelerinden Cumhuriyet Meydanı, Konyaaltı Sahili ve Yat Limanı boş haliyle görüntülendi. Günün farklı saatlerinde havadan çekilen görüntülerde Cumhuriyet Caddesi'nde yok denecek kadar az insan ve aracın olması, virüs nedeniyle tarihi günlerin yaşandığı kentte, insanların sağlık konusundaki hassasiyetini gösterdi.

Drone çekiminde Kaleiçi ve Yat Limanı'ndaki sakinlik de havadan tespit edildi. Limanda sadece teknelerin bağlı olduğu, fener ve park alanlarında insan olmadığı görüldü.

Normal zamanlarda binlerce insanın gezip, güneşlendiği Konyaaltı Sahili ise boş haliyle görüntülendi. Kentin ana bulvarlarının kesiştiği Antalyaspor Kavşağı ve Güllük Kavşağı ile işlek 100. Yıl Bulvarı'nda ise araç yok denecek kadar azdı.


Cumhuriyet Meydanı, Konyaaltı Sahili, Koronavirüs, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 08:09 Kaynak: DHA

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