Antalya Evde Uyuşturucu Yetiştirmek İçin Sera Kurdu

Evde uyuşturucu yetiştirmek için sera kurduAntalya'nın Manavgat ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştirmek için evin bir odasını seraya dönüştüren Kemal G., jandarma baskınıyla yakalandı.

Evde uyuşturucu yetiştirmek için sera kurdu



Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştirmek için evin bir odasını seraya dönüştüren Kemal G., jandarma baskınıyla yakalandı.



Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesi'nde bir su sporları işletmesinde çalışan Kemal G.'nin evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği ve bunları turizm sezonundan yerli ve yabancı turistlere satacağı ihbarı üzerine inceleme başlattı. Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, yeterince delil topladıktan sonra Kemal G.'nin evine baskın düzenledi.



Yapılan aramada, evin bir odasına özel ısıtıcılar, ısı ayarlama cihazı, havalandırma sistemi, güneş etkisi veren ışık tesisatı, tohumlanmayı sağlayan rüzgar pervaneleri ve nem ayarlayıcılardan oluşan sistem yapıldığı tespit edildi. Odada çok sayıda gübre, ilaç, skunk tohumu, özel filizlenme ilaçları ve toprak da ele geçirildi. Evin diğer bölümlerinde yapılan aramada ise 6 kap içerisinde satışa hazır vaziyette 780 gram skunk maddesi ve 15 gram eroin ele geçirildi.



Gözaltına alınan Kemal G., jandarmadaki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

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