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ANTALYA Evden tabancayla çıkan oğlunu polise ihbar etti

1 saat önce

Evden tabancayla çıkan oğlunu polise ihbar ettiANTALYA'da oğlu D.Y.'nin (18) tabancayla evden çıktığını gören anne A.Y., suç işleyeceği korkusuyla polise ihbarda bulundu.

Evden tabancayla çıkan oğlunu polise ihbar etti
ANTALYA'da oğlu D.Y.'nin (18) tabancayla evden çıktığını gören anne A.Y., suç işleyeceği korkusuyla polise ihbarda bulundu. A.Y., oğlunun gözaltına alınmasını gözyaşlarıyla izledi.
Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. Oğlu D.Y.'nin evden tabancayla çıktığını gören annesi A.Y., polise şikayette bulundu. İhbarın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. D.Y., kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Üzerinde tabanca olmadığı görülen D.Y., polisin ısrarına rağmen silahın yerini söylemedi. Polis, tabancayı bulmak için çevrede araştırma başlattı. Kurusıkıdan bozma olduğu belirtilen ve içinde iki adet fişek bulunan tabanca, bir apartmanın çatı katında çuval içinde bulundu.
D.Y.'nin gözaltına alınmasını gözyaşlarıyla izleyen A.Y., Ben sana ne dedim diye seslenirken, oğlu ise Neden ihbar ettin diye annesine sordu. D.Y., daha sonra polis merkezine götürüldü.
Polis, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:42 Kaynak: DHA
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