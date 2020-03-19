ANTALYA Evin çatısı alev alev işte böyle yandı - Son Dakika

Evin çatısı alev alev işte böyle yandı

Antalya'da 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Antalya'nın Elmalı ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bir anda binanın tüm çatısını kapladı. Bu sırada evde bulunanar hızla dışarı çıktı. Yangını görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, çatıdaki yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol alınırken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangın, bir vatandaşın cep telefonu ile anbean görüntülendi.