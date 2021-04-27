ANTALYA EVİNDE ÖLÜ BULUNAN ÇİĞDEM, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

ANTALYA EVİNDE ÖLÜ BULUNAN ÇİĞDEM, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

27.04.2021 15:47
ANTALYA EVİNDE ÖLÜ BULUNAN ÇİĞDEM, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 'Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs. kullanmayın' yazılı not bıraktığı evinde ölü bulunan Çiğdem Ö. (37), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 'Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs. kullanmayın' yazılı not bıraktığı evinde ölü bulunan Çiğdem Ö. (37), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde oturan Çiğdem Ö.'den bir süredir haber alamayan annesi kontrol etmek için pazar günü saat 15.30 sıralarında evine gitti. İçeri giren anne, Çiğdem Ö.'yü hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Çiğdem Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Çiğdem Ö.'nün cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. İntihar ettiği değerlendirilen Çiğdem Ö.'nün, 'Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs. kullanmayın' yazılı not bıraktığı ileri sürüldü.

EŞİNDEN AYRI YAŞIYOR

Çiğdem Ö.'nün yaklaşık 2 yıldır eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığı, 4-5 aydır annesinin yanında kaldığı, bazen de kafasını dinlemek için kendi evine gittiği belirtildi. Çiğdem Ö.'nün evliliğinde yaşadığı problemler nedeniyle psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Çiğdem Ö.'nün cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Bugün öğle saatlerinde Mahmutlar Merkez Camii'ne getirilen Çiğdem Ö.?nün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Mahmutlar Merkez Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye Çiğdem Ö.'nün ailesi ve yakınları katıldı.

Mahmutlar, Jandarma, Sigara, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA EVİNDE ÖLÜ BULUNAN ÇİĞDEM, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tam kapanma döneminde de esnafa destekler devam edecek Tam kapanma döneminde de esnafa destekler devam edecek "Aylık gelirim 1,5 milyon lira" diyen VeBitcoin CEO'sunun vergi dolandırıcılığını deşifre ettiler Ramazan İpek'in annesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki: Hakkımı helal etmiyorum Ramazan İpek'in annesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki: Hakkımı helal etmiyorum Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a kısa çalışma ödeneği teşekkürü: Doğrunun her zaman yanındayız Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a kısa çalışma ödeneği teşekkürü: Doğrunun her zaman yanındayız Hamile kadın aynı anda hem koronaya hem de domuz gribine yakalandı Hamile kadın aynı anda hem koronaya hem de domuz gribine yakalandı "Karımın çamaşırlarını gördün" kavgasında kanlı son! Biri hapse, diğeri mezara girdi Cinayet 4 yıl sonra aydınlandı! 5 yaşındaki kızı yengesi boğarak öldürmüş Cinayet 4 yıl sonra aydınlandı! 5 yaşındaki kızı yengesi boğarak öldürmüş 81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti 81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti
Mustafa Denizli geri dönüyor! Kendisini isteyen Altay kulübünden talebi herkesi duygulandırdı Mustafa Denizli geri dönüyor! Kendisini isteyen Altay kulübünden talebi herkesi duygulandırdı         
16:05
Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısının paylaşımı yürek burktu Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısının paylaşımı yürek burktu         
15:51
Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü         
15:23
İlçelerde başlayıp ülke geneline yayıldı! Aşı ikna timlerinin başarısı dünya basınında İlçelerde başlayıp ülke geneline yayıldı! Aşı ikna timlerinin başarısı dünya basınında         
14:57
Orhan Gencebay şarkısı söyleyen Aleyna Tilki'nin annesi, kızını gölgede bıraktı Orhan Gencebay şarkısı söyleyen Aleyna Tilki'nin annesi, kızını gölgede bıraktı         
14:35
Tam kapanmaya hazır olmadığını belirten esnaftan Ticaret Bakanlığı'na 12 maddelik yeni talep listesi Tam kapanmaya hazır olmadığını belirten esnaftan Ticaret Bakanlığı'na 12 maddelik yeni talep listesi         
13:52
Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti         
13:15
Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı         
12:12
Eşini başından vurup Eşini başından vurup "İntihar etti" demişti! İddianamede yeni detay: Cinsel saldırıda bulunmuş         
11:38
Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı         
11:26
Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı         
11:21
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum         
10:43
Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı         
10:29
İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip         
09:58
DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı         
08:08
Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı         
01:04
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri         
00:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 16:18:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA EVİNDE ÖLÜ BULUNAN ÇİĞDEM, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement