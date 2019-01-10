Antalya Evinde Yangın Çıkan Hasta Kadın Karşı Komşuya Sığınıp, Kurtuldu

Evinde yangın çıkan hasta kadın karşı komşuya sığınıp, kurtuldu Antalya
'nın Gazipaşa
ilçesinde astım, şeker ve tansiyon hastası Memnune Aksoy'un (65) yalnız oturduğu evde yangın çıktı. Apartman boşluğunu duman kaplaması nedeniyle aşağı inemeyen Memnune Aksoy, karşı komşuya sığındı. Yangının söndürülmesinin ardından dumandan etkilenen kadın hastaneye götürüldü.
Yangın, Pazarcı Mahallesi Gemi Yakası mevkiinde astım, şeker ve tansiyon hastası olduğu belirtilen Memnune Aksoy'un tek başına oturduğu 3 katlı binanın üst katındaki dairede saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Evin mutfak bölümünden duman geldiğini gören Memnune Aksoy, içeri girdiğinde alev ve duman içinde kaldı. Memnune Aksoy, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak yan dairedeki komşularına sığındı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK GÖREVLİLERİ APARTMANA GİREMEDİ
Kısa sürede alevler büyüyüp tüm mutfağı sararken, apartmanın merdiven boşluğunun dumanla kaplanması nedeniyle Memnune Aksoy ve sığındığı dairedeki komşular aşağı inemedi. Gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başlarken, yoğun duman sebebiyle apartmana giremeyen sağlık ekipleri de yangının söndürülmesini beklemek zorunda kaldı. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Soğutma çalışmasının yapıldığı evin mutfak bölümü kullanılamaz hale geldi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜKTEN SONRA ÇIKARILDI
Sağlık ekipleri alevlerin söndürülmesi sonrası apartmana çıkarak Memnune Aksoy'a müdahale etti. Dumandan etkilenen Memnune Aksoy, ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi
'ne götürülerek tedaviye alındı. Memnune Aksoy'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
'EVDEN ÇIKARAK KOMŞUYA SIĞINDIM'
Memnune Aksoy, sağlık ekipleri eşliğinde ambulansa bindirilirken, Bir patırtı, gürültü oldu, yangın olduğunu görünce evden çıkarak karşı komşuya sığındım dedi.
Yangının buzdolabının prizindeki kısa devreden kaynaklandığı ihtimali değerlendirilirken, olayla ilgili araştırma başlatıldı.