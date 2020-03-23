ANTALYA Evinin terasında sağlık çalışanları için çaldı, mahalleli destek verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANTALYA Evinin terasında sağlık çalışanları için çaldı, mahalleli destek verdi - Son Dakika

ANTALYA Evinin terasında sağlık çalışanları için çaldı, mahalleli destek verdi

6 saat önce

Evinin terasında sağlık çalışanları için çaldı, mahalleli destek verdiANTALYA'da DJ Berk Batı, sağlık çalışanları başta olmak üzere görev başındaki tüm kamu personeli için evinin terasında DJ performansı sergiledi.

Evinin terasında sağlık çalışanları için çaldı, mahalleli destek verdi

ANTALYA'da DJ Berk Batı, sağlık çalışanları başta olmak üzere görev başındaki tüm kamu personeli için evinin terasında DJ performansı sergiledi. Batı'nın performansına komşuları da alkışla destek verdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılarak 15 bine dolayında insanın yaşamını yitirmesine yol açan koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlık çalışanları büyük mücadele veriyor. Dışarı çıkmayıp evlerinde salgından korunmaya çalışan vatandaşlar ise saat 21.00'de sağlık çalışanlarına moral ve destek amacıyla evlerinin balkonundan ve pencerelerinden alkış tuttu. Sağlık çalışanlarına moral olması için yapılan bu eylem kısa sürede tüm Türkiye'de uygulanmaya başladı.

Antalya'da eğlence mekanlarının ve konserlerin sevilen ismi DJ Berk Batı, farklı bir çalışmaya imza attı. Batı, evinin terasına kurduğu DJ kabininde Murat Göğebakan'ın 'Vazgeçilmiyor' parçasını saat 21.00'de sağlık çalışanları başta olmak üzere görevi başındaki tüm kamu personeli için çaldı.

Batı'nın DJ performansı mahalleli tarafından alkışlarla desteklenirken bazı vatandaşların evlerinin balkonunda meşale yakması dikkati çekti.

DJ Berk Batı, her zaman konser ve eğlence mekanlarında performans sergilediğini, kendisinin de evden dışarı çıkmayarak koronavirüse karşı tedbir aldığını söyledi. İnsanlar evlerinden çıkmazken özellikle sağlık çalışanlarının zorlu bir görev üstlendiğini anlatan Batı, onlar için birkaç parça çalarak destek olduğunu ve çok mutlu olduğunu ifade etti.

ANTALYA Evinin terasında sağlık çalışanları için çaldı, mahalleli destek verdi

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:01 Kaynak: DHA

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