Antalya Evlilik Fuarında Defile

Antalya'da düzenlenen Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı'nda, firmalar ön plana çıkarmak istediği ürünleri defileyle sergiledi.

Antalya'da düzenlenen Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı'nda, firmalar ön plana çıkarmak istediği ürünleri defileyle sergiledi. Gelinlik, damatlık, nişanlık ve bindallılar, ilgiyle takip edildi.



Detay Fuarcılık tarafından Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi'nde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen fuara, özellikle evlilik hazırlığı yapan çiftlerin yoğun ilgisi dikkat çekti. Gelinlik, damatlık, davetiye, düğün salonu, fotoğrafçı ve mobilyacı gibi evlilikle ilgili her alandan markaların yer aldığı fuarda, 85 firma stant açtı. Fuar kapsamında bir de defile yapıldı.



Birbirinden farklı desen ve tasarımlarla oluşturulan gelinlik, damatlık, nişanlık ve bindallılar, mankenlerin üzerinde hayat buldu. Cam Piramit bahçesinde gerçekleştirilen defilede, mankenler firmaların öne çıkarmak istediği ürünleri sergiledi.



Müşterilere görsel şov amaçlı bir defile düzenlemek istediklerini belirten defilenin organizatörü Tolga Bingöl, Firmaların ön plana çıkarmak istediği ürünleri göstermek istedik. Biz de bir koreografi hazırlayarak, vatandaşlara en güzel şekilde görsel şovu yansıtmaya çalıştık dedi.

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