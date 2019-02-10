Son Dakika Haberleri: Antalya Evlilik Fuarında Defile

Antalya Evlilik Fuarında Defile

13 dakika önce

Antalya'da düzenlenen Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı'nda, firmalar ön plana çıkarmak istediği ürünleri defileyle sergiledi.

Antalya'da düzenlenen Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı'nda, firmalar ön plana çıkarmak istediği ürünleri defileyle sergiledi. Gelinlik, damatlık, nişanlık ve bindallılar, ilgiyle takip edildi.

Detay Fuarcılık tarafından Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi'nde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen fuara, özellikle evlilik hazırlığı yapan çiftlerin yoğun ilgisi dikkat çekti. Gelinlik, damatlık, davetiye, düğün salonu, fotoğrafçı ve mobilyacı gibi evlilikle ilgili her alandan markaların yer aldığı fuarda, 85 firma stant açtı. Fuar kapsamında bir de defile yapıldı.

Birbirinden farklı desen ve tasarımlarla oluşturulan gelinlik, damatlık, nişanlık ve bindallılar, mankenlerin üzerinde hayat buldu. Cam Piramit bahçesinde gerçekleştirilen defilede, mankenler firmaların öne çıkarmak istediği ürünleri sergiledi.

Müşterilere görsel şov amaçlı bir defile düzenlemek istediklerini belirten defilenin organizatörü Tolga Bingöl, Firmaların ön plana çıkarmak istediği ürünleri göstermek istedik. Biz de bir koreografi hazırlayarak, vatandaşlara en güzel şekilde görsel şovu yansıtmaya çalıştık dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:14 Kaynak: DHA

Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu'ndan, Sokak Müzisyenine 100'er Lira Usta Sanatçı Hakan Yeşilyurt Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Burun Ameliyatında Can Veren Leyla'nın Giyemediği Gelinliği Mezarının Üzerine Örtüldü Son Dakika! CHP, Yerel Seçim Bildirgesini Açıkladı! İşte 12 Madde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 12:27:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya Evlilik Fuarında Defile
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]