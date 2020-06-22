ANTALYA Evlilik teklifinde yüzük drone ile geldi - Son Dakika

Evlilik teklifinde yüzük drone ile geldi

Antalya'da bir kişi teknede kız arkadaşına evlilik teklif etti. Evlilik teklifinin ardından yüzük drone ile havadan geldi.

Antalya'da denize açılan teknede kız arkadaşına evlilik teklif ederken, yüzükler drone ile geldi. Tekneyi balonlarla süsyelen genç, kız arkadaşına tekne içerisinde evlilik teklif etti. Teklif sırasında yüzük drone ile havadan teknenin üstüne gelirken, genç yüzüğü drone bağlı ipten çıkartarak kız arkadaşına uzattı.

Kıyıdaki bir kişi tarafından cep telefonuyla çekilen görüntü de gencin evlilik teklifinin sonucunun ne olduğu ise belirlenemedi.