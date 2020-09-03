ANTALYA Eylül ayında çöl sıcakları bunalttı - Son Dakika

Eylül ayında çöl sıcakları bunalttı

Cezayir ve Libya çölleri üzerinden gelerek Türkiye'yi etkisi altına alan çöl sıcakları, Antalya'da kendini hissettirmeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren yüksek nem oranıyla birleşen sıcak hava, başta tatilciler olmak üzere kent sakinlerine zor anlar yaşattı.

Antalya'yı etkisi altına alan çöl sıcakları, eylül ayında rekor sıcaklıkların yaşanmasına neden oluyor. Turizm başkentinde hava sıcaklığı 39 dereceyi gösterirken, deniz suyu sıcaklığı ise 29,8 derece olarak ölçüldü. Yüzde 45'lerde olan nemli hava, bunaltıcı etki yarattı. Özellikle öğle saatlerinde uzmanların kalp, tansiyon ve şeker hastalarının sokakta gezmemeleri konusunda uyarılarını dikkate alan kent sakinleri evlerine kapandı. Sokakta çalışmak zorunda olan belediye peyzaj işçileri ise istirahat saatlerini yol ortalarında bulunan refüjlerde uyuyarak değerlendirdi.

Kavurucu güneş, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize girenleri de etkiledi. Güneş şemsiyeleri altına sığınan vatandaşlar, evlerine giderken de şemsiyelerini açık tuttu. Turistler, bikinileriyle cadde ve sokaklarda yürüyerek bir nebze de olsa serinlemeye çalıştı. Banklar ise bunalanlara geçici dinlenme alanı oluşturdu. Buldukları gölgelere yatanlar, kitap okuyup cep telefonlarına baktı. Yakıcı güneşten korunmak isteyenler ise bol bol güneş kremi sürdü. Evlerinden şapkasız ve hazırlıksız çıkanlar ise başlarının üstüne tişörtlerini koyarak güneşten korunmaya çalıştı.