ANTALYA Falez plajları sezonun gözdesi - Son Dakika

Falez plajları sezonun gözdesi

Muratpaşa Belediyesi'nin mavi bayraklı falez plajları, koronavirüs önlemleriyle bu yazın da gözdesi oldu. Plajlara gelenler, hem belediyenin aldığı önlemlere hem de Antalya'nın doğa harikası falezlerin denizle buluştuğu noktada bulunan plajlarda uygulanan fiyat politikasına tam not verdi. Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya'nın doğa harikası falezlerinin denizle buluştuğu noktada yer alan mavi bayraklı plajlarında sezon tüm hızıyla devam ediyor. Falez sahil bandında ahşap platformlar üzerine kurulu Konserve Koyu, Mobil, İnciraltı, Erdal İnönü ve Erenkuş plajlarda 'yeni normal' dönem uygulamaları tam not aldı.

Her misafirin ateşi ölçülerek kabul edildiği, maskesiz girişlere izin verilmediği plajlarda şezlonglar her kullanıcı için ayrı ayrı dezenfekte ediliyor. Her gün sabah saatlerinde İnciraltı Falez Plajı'na geldiğini anlatan Sencer Başaran, Hizmetler gayet iyi. Her şey yerinde. Dört dörtlük, yerli yerinde. Kabinlerinden, duşlarından platforma pendemi süresinde de alınan önlemler son derece iyi. Maskesiz kimseyi indirmiyorlar. Her yerde dezenfektan var. Şezlonglar temizleniyor diye konuştu. Plajın diğer bir müdavimi İbrahim Can ise alınan önlemleri gayet başarılı bulduğunu belirtirken, Maske takılıyor. Mesafe kurallarına uyuluyor. Verdikleri hizmetler gayet güzel, ücretlerin de düşük olması benim gayet hoşuma gidiyor dedi.