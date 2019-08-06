Son Dakika Haberleri: ANTALYA FALEZLERDEN DENİZE ATLAYAN GENÇ AĞIR YARALANDI
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ANTALYA FALEZLERDEN DENİZE ATLAYAN GENÇ AĞIR YARALANDI

3 saat önce

ANTALYA'da, bunalımda olduğu öne sürülen Y.Y.K. (25), yaklaşık 40 metre yükseklikteki falezlerden denize atladı.

ANTALYA'da, bunalımda olduğu öne sürülen Y.Y.K. (25), yaklaşık 40 metre yükseklikteki falezlerden denize atladı. Ağır yaralı olarak kurtarılan Y.Y.K., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki falezlerde meydana geldi. Falezlere gelen Y.Y.K., yaklaşık 40 metre yükseklikten denize atladı. Gencin atladığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Acil çağrı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz Polisi tarafından sudan çıkarılıp bota alınan Y.Y.K., Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi.
Sağlık ekiplerinin uzun süre müdahalede bulunduğu genç, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Y.Y.K.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Muratpaşa, Polis, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:09 Kaynak: DHA
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