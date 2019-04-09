Son Dakika Haberleri: Antalya Falezlerden Düşüp Yaralandı

Antalya Falezlerden Düşüp Yaralandı

21 dakika önce

Falezlerden düşüp yaralandıAntalya'da, falezlerde alkol aldığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 15 metreden düşen Emin Yalçın Aslan (31), itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin ortak operasyonuyla kurtarıldı.

Falezlerden düşüp yaralandı

Antalya'da, falezlerde alkol aldığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 15 metreden düşen Emin Yalçın Aslan (31), itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin ortak operasyonuyla kurtarıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi eski Lara yolundaki falezlerde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, tek başına falezlere gelen Emin Yalçın Aslan, burada bir süre alkol alıp, kayalıklarda oturdu. Daha sonra ayakkabılarını çıkartan Aslan, bir anda dengesini kaybedince yaklaşık 15 metreden kayalıkların üzerine düştü. Aslan'ın düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, sarp bir noktada bulunan Aslan'a ulaşmakta güçlük çekti. İtfaiye ekipleri, Emin Yalçın Aslan'a ulaşmak için ip istasyon kurdu. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından sedyeye alınan Aslan, görevliler tarafından halat yardımıyla yukarı çıkarıldı. Çeşitli yerlerinden yaralanan Aslan, buradaki ilk müdahaleden sonra özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Polis, Aslan'ın olay yerinde kalan ayakkabılarını da alarak götürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:59 Kaynak: DHA

Antalya, Polis, İtfaiye, Güncel
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