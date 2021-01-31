Falezlerde ve Konyaaltı Plajı'nda iki tabanca bulundu - Son Dakika

Antalya'da falezlerde ve Konyaaltı Plajı'nda 2 tabanca bulundu.
Konyaaltı falezlerine denize girmek için gelen Rus turist, poşete sarılı şekilde tabanca buldu. Turistin tabancayı götürdüğü taksi durağındaki esnafın ihbarıyla kayalıklara gelen polis ekipleri inceleme yaptı.
Tabanca ve içinde 6 mermi bulunan şarjörde parmak izi incelemesi yapıldı.
Konyaaltı Plajı'nda dalgaların getirdiği çöpleri toplayan temizlik görevlisi de tabanca buldu. Görevlinin ihbarıyla plaja gelen polis ekipleri silahı inceledi.
Delil torbasına konan iki tabanca emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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