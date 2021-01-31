Konyaaltı falezlerine denize girmek için gelen Rus turist , poşete sarılı şekilde tabanca buldu. Turistin tabancayı götürdüğü taksi durağındaki esnafın ihbarıyla kayalıklara gelen polis ekipleri inceleme yaptı.

Antalya 'da falezlerde ve Konyaaltı Plajı'nda 2 tabanca bulundu.

Son Dakika › Güncel › Falezlerde ve Konyaaltı Plajı'nda iki tabanca bulundu - Son Dakika

Meteoroloji'den "İstanbul'da 1987'de olduğu gibi 1 metre kar yağacak" söylentilerine yanıt: O kış bu kış değil