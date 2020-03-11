ANTALYA Fazla kilolarından kurtulunca hayatı değişti - Son Dakika

Fazla kilolarından kurtulunca hayatı değişti

Antalya'da 117 kiloya ulaşan ve çok sevdiği mesleği mağaza görsel tasarım işini uzun süre ayakta duramadığı için yapamaz hale gelen Gizem Gedik, tüp mide ameliyatı olarak 3 yılda 55 kilo verdi. 62 kiloya inen Gedik, ameliyat olduğu hastanede tıbbi sekreter olarak işe başlayıp yeni bir hayata adım attı.

Antalya'da yaşayan 28 yaşındaki Gizem Gedik'e aşırı kiloları nedeniyle obezite tanısı konuldu. 117 kiloyla çok sevdiği mesleği mağaza görsel tasarım işini uzun süre ayakta duramadığı için yapamaz hale gelen Gedik, tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. 2017 yılında ameliyat olan ve 3 yılda 48 bedenden 36 bedene, 117 kilodan da 62 kiloya gerileyen Gedik, ameliyatını yapan Prof. Dr. Mehmet Tahir Oruç'un yanında tıbbi sekreter olarak işe başladı.

Çocukken kilolu olmadığını ancak iş hayatına başlayınca düzensiz beslenme nedeniyle kilo aldığını kaydeden Gedik, 11 saat çalıştıktan sonra yemek yiyip uyuduğunu söyledi. Morbit obez sınırına geldiğini fark ettiğinde ameliyat olmak için bir türlü cesaret edemediğini belirten Gedik, "Ameliyat olduktan 1 ay sonra yaklaşık 22 kilo verdim. 10 ayda da 55 kilonun tamamını verdim. Çalışırken fazladan 55 kilo ile çalışıyordum. Kilolu bir insan azıcık bir porsiyon yemek yese bile çevreden rahatsız edici bakışlar olur. Bu duyguyu çok yakından tanıyorum" dedi.

Kilolarından kurtulan genç kadın hayatının değiştiği hastaneden iş teklifi de aldı. Ameliyatı yapan Medicalpark Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Tahir Oruç'un bir sekreter ihtiyacının olduğunu söylemesi üzerine kendisiyle birlikte çalışmayı kabul eden Gedik, yaklaşık 1 yıldır hayatını değiştiren Prof. Oruç'un yanında mesai yapıyor.

İş teklifiyle çok mutlu olduğunu da anlatan Gedik, "Doktorum, 'Hastaları senin kadar iyi anlayabilen birini bulamam birlikte çalışalım' dedi. Birlikte çalışıyoruz. Şimdilerde her şey çok iyi ilerliyor. Yediklerime dikkat ederek kilo almadan formumu koruyorum" diye konuştu.

Gedik, eski kıyafetlerini görmek istemediği için terzi olan annesi tarafından daraltıldığını da sözlerine ekledi.

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Tahir Oruç, "Gizem'i bazı testlerden geçirip ameliyatına karar verdik. Vücut kitle indeksi 41'di bize başvurduğunda. Tüp mide ameliyatı uyguladık ve 3 yıl sonra fazla kilolarının tamamına yakınını vermiş durumda ve çok mutlu. Birlikte çalışıyoruz" dedi.