Antalya felaketi yaşıyor! Yollar yıkıldı, okul bahçeleri göle döndü - Son Dakika

Antalya'da önceki gün öğlene doğru şiddetini artıran ve ardından tüm kenti esir alan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle teyakkuza geçildi. Bölgeye acil olarak çok sayıda ekip sevk edilirken, selin en az hasarla atlatılması adına büyük çaba gösterildi. Ancak yine de şiddetli yağış yer yer büyük hasarlara neden oldu. Döşemealtı ilçesindeki Yeniköy İlköğretim Ortaokulu'nun bahçesi, aşırı yağış nedeniyle göle döndü. Sağanakla güne uyanan bazı veliler, çocuklarını okula göndermedi.

METREKAREYE 219.8 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, son 24 saatteki yağışlar ve maksimum rüzgar değerlerini paylaştı. Buna göre; Kemer ilçesi Ovacık Mahallesi'ne metrekareye 219.8 kilogram, Korkuteli ilçesine 197, Döşemealtı ilçesine ise 176 kilogram yağış düştü. Fırtınanın saatteki hızı ise Kemer Sığlık Feneri'nde 140, Antalya Körfezi'nde 90, Finike ilçesinde 84 kilometreye ulaştı.

YAĞIŞ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Meteoroloji tarafından 'kırmızı kod' ile uyarılan Kemer ve Kumluca ilçelerinde yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Kemer ilçesine bağlı turizm merkezlerinden Çıralı'nın girişindeki köprü, derede biriken yağmur sularının yükselmesi nedeniyle su altında kaldı. Kumluca ilçesine bağlı Olimpos girişindeki Yazır Deresi de taştı. Derenin taşmasından dolayı Olimpos'a girişin yapıldığı yol, sular altında kalırken, güvenlik nedeniyle D400- Olimpos bağlantı yolu da trafiğe çift taraflı kapatıldı.

UÇAKLAR BODRUM'A YÖNLENDİRİLDİ

Antalya'daki şiddetli yağış ve fırtına, hava trafiğini de etkiledi. Bugün Antalya Havalimanı'na inemeyen 3 uçak, yakındaki başka havalimanlarına yönlendirildi. Antalya Havalimanı'ndan edinilen bilgiye göre, 2'si İstanbul, 1'i yurt dışından gelen 3 uçaktan 2'si Adana Havalimanı'na; 1'i de Bodrum Havalimanı'na yönlendirildi. Gün içinde 3 uçak da havalimanı bölgesinde havanın düzelmesiyle yeniden Antalya'ya gelerek iniş yaptı.

OKULA GELEN ÇOCUKLAR EVE GÖNDERİLDİ

Öte yandan Döşemealtı ilçesindeki Yeniköy İlköğretim Ortaokulu'nun bahçesi, aşırı yağış nedeniyle göle döndü. Sağanakla güne uyanan bazı veliler, çocuklarını okula göndermedi. Okul idaresi de yağmurun şiddetini artırması üzerine okula gelen çocukları evlerine gönderdi. 7 Aralık'taki sağanakta da benzer görüntüler ortaya çıkmış, okul bahçesi göle dönmüştü.