ANTALYA 'Feminist Gece Yürüyüşü'ne izin yok - Son Dakika
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ANTALYA 'Feminist Gece Yürüyüşü'ne izin yok

6 saat önce

'Feminist Gece Yürüyüşü'ne izin yokANTALYA'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen 'Feminist Gece Yürüyüşü'ne polis tarafından izin verilmedi.

'Feminist Gece Yürüyüşü'ne izin yok

ANTALYA'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen 'Feminist Gece Yürüyüşü'ne polis tarafından izin verilmedi.

Antalya Kadın Platformu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen 'Feminist Gece Yürüyüşü' için yüzlerce kadın Atatürk Caddesi tarihi Hadrian Kapısı önünde toplandı. Ellerinde dövizler taşıyan kadınlar, sloganlar atarak halay çekti. Kadınlar yürüyüşe geçmek istediği sırada, polis ekipleri izinsiz olduğu gerekçesiyle yürüyüşe izin vermedi. Bunun üzerine toplanan kadınlar basın açıklamasını bulundukları yerde yaptı.

Platform adına basın açıklamasını okuyan Dilan Tan, kadınların artık yaşadıkları tacizleri daha yüksek sesle dile getirdiğini söyledi. Tan, "Kadın katliamları, tacizler, tecavüzler, asker ölümleri, göçmen nefreti ile geçirdik 2020'nin ilk 2 ayını. Savaş da kriz de en çok kadınları yaralıyor. Bu hayat bizim diye çıktık bir kere yola, sözümüzden dönmüyoruz" diye konuştu.

KADIN CİNAYETLERİ İÇİN AÇIKLAMA

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri de Attalos Meydanı'nda açıklama yaptı. Açıklama için toplanan grupta, 10 yıl önce öldürülen Aslı Baş'ın babası Mehmet Yavuz Baş da yer aldı. Burada konuşan Baş, kızının katillerin 36 mahkeme sonucunda beraat ettiğini, suçluların cezasız kaldığını söyledi. Grup adına açıklama yapan Yaren Karaca, geçen yıl 8 Mart'tan bu 8 Mart'a 467 kadının öldürüldüğünü söyledi. Karaca, "Kadın cinayetlerini durdurmak için herkes üzerine düşeni yapacak. Biz kadınlar mücadelemiz ile 81 ile genelgelerin gönderilmesini sağladık. Kadın cinayetlerini durdurmak için 6284 ve İstanbul Sözleşmesi'nin her bir maddesini uygulatacağız. Yaşamak istiyoruz, okumak, çalışmak, özgürce bu hayatın içinde olmak istiyoruz" diye konuştu.

ANTALYA 'Feminist Gece Yürüyüşü'ne izin yok

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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:19 Kaynak: DHA
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