ANTALYA Fenomen 'Ares' yaşamını yitirdi - Son Dakika
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ANTALYA Fenomen 'Ares' yaşamını yitirdi

7 saat önce

Fenomen 'Ares' yaşamını yitirdiANTALYA'da, H.E. (14) adlı kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla babası V.E. ile erkek kardeşi K.E. tarafından dövülen ve 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir (18), yaşamını yitirdi.

ANTALYA Fenomen 'Ares' yaşamını yitirdi, System.String[]

Fenomen 'Ares' yaşamını yitirdi

ANTALYA'da, H.E. (14) adlı kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla babası V.E. ile erkek kardeşi K.E. tarafından dövülen ve 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir (18), yaşamını yitirdi.

Sosyal medyada 'Ares' ismiyle fenomen olan Şehmuz Özdemir, 4 Şubat Salı günü saat 17.00 sıralarında Konyaaltı Sahili'ndeki kafede kendisiyle reklam anlaşması yapmak isteyen V.E. ve oğlu K.E. ile buluştu. Bir süre burada oturan üçlü, daha sonra otomobille ayrılarak, Kepez ilçesindeki ormanlık alana gitti. V.E., ormanlık alana geldiklerinde Şehmuz Özdemir'i, kızı H.E.'yi 2 yıl önce taciz ettiği ve uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla oğlu K.E. ile birlikte dövmeye başladı. Özdemir, aldığı darbeler sonucu bayılırken, V.E. ve K.E. ise olay yerinden kaçtı. Özdemir, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Şehmuz Özdemir'i darbettiği gerekçesiyle V.E. ve oğlu K.E.'yi gözaltına aldı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan baba- oğul, ifadelerinde, H.E.'yi mesajla taciz ettiği gerekçesiyle Şehmuz Özdemir'i dövdüklerini, sosyal medya fenomeninin kızın uygunsuz fotoğraflarını elde edip, buluşmaya zorladığını ileri sürdü.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde 15 gündür tedavisi süren ve 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşen Şehmuz Özdemir, bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Özdemir'in yakınları, hastanedeki işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere cenazeyi teslim alacak.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:28 Kaynak: DHA
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