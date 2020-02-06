Antalya ferdi tayfur'un ses ikizi; çoban bayram - Son Dakika
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Antalya ferdi tayfur'un ses ikizi; çoban bayram

6 saat önce

Ferdi Tayfur'un ses ikizi; çoban BayramANTALYA'da, sesinin Ferdi Tayfur'a benzemesi nedeniyle çevresinde 'Ferdi' olarak tanınan çoban Bayram Ünzül (49), keçilerini sanatçının parçalarıyla otlatıyor.

Ferdi Tayfur'un ses ikizi; çoban Bayram

ANTALYA'da, sesinin Ferdi Tayfur'a benzemesi nedeniyle çevresinde 'Ferdi' olarak tanınan çoban Bayram Ünzül (49), keçilerini sanatçının parçalarıyla otlatıyor. Ünzül, Tayfur ile tanışmak ve ses yarışmasına katılması için kendisine şans verilmesini istediğini söyledi.

Korkuteli ilçesinde oturan 3 kız çocuk babası Bayram Ünzül, gençlik yıllarında hayranı olduğu arabesk sanatçısı Ferdi Tayfur'u dinleyip şarkılarını ezberledi. Zaman zaman Tayfur'un sesini taklit eden Ünzül, askere gittiğinde de Ferdi Tayfur'un şarkılarını söylemeye devam etti. Askerdeki arkadaşlarının, sesinin Ferdi Tayfur'a benzediğini söylemesi üzerine Ünzül, Tayfur gibi şarkı söylemeye başladı.

Vatani görevini tamamlayıp Korkuteli'ne dönen Bayram Ünzül, bu özelliğini pazarlayarak düğünlerde ve eğlenceli toplantılarda şarkılar söyleyip bir süre geçimini sağladı. Yaklaşık 15 yıldır ilçede kendisine çoğu zaman 'Ferdi' diye seslenildiğini ifade eden Bayram Ünzül, maddi imkansızlıklar nedeniyle sesini duyuramadığını anlattı. Zaman zaman sosyal medya hesaplarından video paylaşarak sesiyle ilgili geri dönüşler aldığını aktaran Ünzül, şimdilerde çobanlık yaparak geçimini sağlıyor. Her sabah keçileri otlatmak için dağa çıkaran Ünzül, keçileri otlarken Ferdi Tayfur'un bilindik parçalarını seslendiriyor.

'SES YARIŞMALARINA KATILAMADIM'

Bayram Ünzül'ün en sevdiği Ferdi Tayfur şarkısı ise 'Çeşme'. Televizyon kanallarında düzenlenen ses yarışmalarına katılmak istediğini, birkaç kez girişimde bulunduğunu anlatan Ünzül, 'Maddi imkansızlar nedeniyle gidemedim. Katılım için para talep ettiler. Karşılayamadım katılım miktarını. Ferdi Tayfur'u çok seviyorum. Sesimin benzediğini de söylüyorlar. Keçilerimi otlatırken genelde seslendiriyorum. Arkadaşlarım düğünlere çağırıyor. Zaman zaman 'Ferdi geliyor' diye takılır arkadaşlarım" dedi.

'SENİN ADIN BAYRAM MI, FERDİ Mİ?'

Askerde yaşadığı bir anısını da anlatan Ünzül, "Askerde arkadaşlarım bana hep 'Ferdi' derdi. Bir gün komutan çağırdı 'Senin adın Bayram mı, Ferdi mi " dedi. Ben de 'Bayram' olduğunu söyledim. Neden Ferdi denildiğini anlattım. Sonra hep gazinoda türkü söyleyerek geçirdim zamanlarımı. Çok rahattım askerde" diye konuştu.

Bayram Ünzül, Ferdi Tayfur ile tanışmak ve ses yarışmasına katılması için kendisine şans verilmesini istediğini söyledi.

Antalya ferdi tayfur'un ses ikizi; çoban bayram

Ferdi Tayfur, Korkuteli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:17 Kaynak: DHA
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