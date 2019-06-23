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ANTALYA FESTİVALDE KAYBOLAN GENÇ 14 GÜNDÜR ARANIYOR-ARŞİV

38 dakika önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Metacore Uluslararası Müzik Festivali'nde kaybolan ve 14 gündür bulunamayan Yıldırım Selim Özersinci'yi (29) arama çalışmaları sürdü.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Metacore Uluslararası Müzik Festivali'nde kaybolan ve 14 gündür bulunamayan Yıldırım Selim Özersinci'yi (29) arama çalışmaları sürdü.
Manavgat'ın Oymapınar Mahallesi'ndeki Manavgat Barajı yakınlarında ormanlık alanda 6 Haziran günü başlayan Metacore Festivali'nin organizasyonunda görevli Yıldırım Selim Özersinci, iddiaya göre, 10 Haziran sabah saatlerinde bazı arkadaşlarıyla tartışıp ormanlık alana doğru gitti. Geri dönmeyen Yıldırım Selim Özersinci'nin arkadaşları bir süre sonra jandarmaya haber verdi. Jandarma ekiplerinin katılımıyla yapılan araştırmada, Yıldırım Selim Özersinci'nin elbiseleri ve kişisel eşyaları baraj gölüne inen patika yolda bulundu.
14 gündür bulunamayan Yıldırım Selim Özersinci'yi arama çalışmaları bu sabah saatlerinde devam etti. Çalışmalara Jandarma Özel Arama Kurtarma (JÖAK), Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleriyle Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan ekipler katıldı. Kayıp Yıldırım Selim Özersinci hem baraj gölünde hem de karada ormanlık alanda aranmasına rağmen şu ana kadar herhangi bir sonuca ulaşılamadı.
Yıldırım Selim Özersinci, 11 Haziran'dan bu tarafa, JAK, SAK, Sahil Güvenlik, jandarma komando, deniz polisi, itfaiye, AKUT ve İHH ekipleri tarafından baraj gölünde ve karada arandı. Aramalara havadan polisi helikopteriyle karadan kokuya duyarlı eğitimli köpekler de eşlik etti.
14 HAZİRAN TARİHLİ ARŞİV KAYDI MEVCUT.
Mithat ABAKANMANAVGAT (Antalya), (DHA)
(Tür: Yurt)
ANTALYA FESTİVALDE KAYBOLAN GENÇ 14 GÜNDÜR ARANIYOR-ARŞİV
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:17 Kaynak: DHA
Jandarma, Manavgat, Selim, Antalya, Güncel
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