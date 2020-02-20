Antalya fethinin 813'üncü yıldönümü - Son Dakika
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Antalya fethinin 813'üncü yıldönümü

6 saat önce

Antalya fethinin 813'üncü yıldönümü için düzenlene toplantıda konuşan Vali Münir Karaloğlu, "Akdeniz sahillerinde ilk fethedilen şehir Antalya'dır.

Antalya fethinin 813'üncü yıldönümü, System.String[]

Antalya fethinin 813'üncü yıldönümü için düzenlene toplantıda konuşan Vali Münir Karaloğlu, "Akdeniz sahillerinde ilk fethedilen şehir Antalya'dır. Anadolu'daki Türklerin denizle buluştukları ilk nokta Antalya Limanıdır. Akdeniz 813 yıldır bizim evimizdir ve bu böyle kalacaktır" dedi.


Antalya'nın fethinin 813'üncü yıl dönümü kutlamaları bu yıl da 1-5 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kutlama dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) basın toplantısı düzelendi. Programa, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mesut Kocagöz, AÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, AÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bedia Koçakoğlu, Turset Genel Müdürü Özgür Emeklioğlu katıldı.Dolu dolu bir fetih programı hazırlandığını ifade eden Karaloğlu, 1-5 Mart tarihleri arasında yapılacak olan programın içerisinde farklı etkinlikler olduğunu kaydetti.


"İlin valisi olarak çok şey öğrendim"


Fetih kutlamalarının sadece şenlik olsun diye yapılmadığını dile getiren Vali Karaloğlu, "Antalya Uluslararası Kongresi'nin ilk ikisinden ilin valisi olarak çok istifade ettim. Çok şey öğrendim. Son dönemde gündemde olan Patara telsiz istasyonu ilk defa 1. Antalya Kongresi'nde sempozyum sunumu olarak gündeme geldi de bizim haberimiz oldu. Bugün 2020 Patara yılı oldu. Patara telsiz istasyonunu biz müze yapmak için çalışma yapıyoruz. Sadece bu bile fetih kutlamalarının ne kadar önemli olduğunu, içerisinde yapılan bu kongrenin kentin bütün değerlerini tekrar gün yüzüne çıkarma açısından ne kadar başarılı olduğunu gösterir" dedi.


"Onlara, 'beyler durun bakalım, bir saniye' diyoruz"


'813 yıldır Akdeniz evimiz' diyen Vali Münir Karaloğlu, "Bu tesadüf değil. Son 2 senedir Doğu Akdeniz'de en uzun sahili olan ülke Türkiye olmasına rağmen, Doğu Akdeniz'de 12 bin kilometreden 5 bin kilometreden, 8 bin kilometreden birileri gelip hak iddia ederken, neredeyse Türkiye'ye olta atacak yer bırakmama gayretindeler ya, biz de onlara, 'beyler durun bakalım, bir saniye' diyoruz. Akdeniz sahillerinde ilk fethedilen şehir Antalya'dır. Anadolu'daki Türklerin denizle buluştukları ilk nokta Antalya Limanıdır. Akdeniz 813 yıldır bizim evimizdir ve bu böyle kalacaktır. Bunu dünyaya haykırmak için bu sene fetih kutlamalarımızın mottosu: '813 yıldır Akdeniz evimizdir' olmuştur. Bunu her vatandaşımıza ezberlettirebilirsek, herkes söylediğinde tüyleri diken diken olacak şekle getirebilirsek, o zaman Antalya fethinin kutlamalarının amaca ulaştığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.


Mesut Kocagöz ise, büyükşehir belediyesi olarak organizasyona destek vermekten ve katkıda bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Kocagöz, "Katkı koymaya da devam edeceğiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Antalya'mızın tanıtımına katkı sağlayacak her türlü organizasyonun içerindeyiz ve içerisinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

Münir Karaloğlu, Akdeniz, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:54 Kaynak: İHA
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