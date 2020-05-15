ANTALYA Filipinler'de mahsur kalan Türk gezgin kurtarılmayı bekliyor - Son Dakika

Filipinler'de mahsur kalan Türk gezgin kurtarılmayı bekliyor

KORONAVİRÜS salgınının başlamasıyla 2 aydır Filipinler'in Luzan adasının Quezion kentinde mahsur kalan Türk gezgin Gökhan Ekici (32), Türkiye'ye dönüş için yardım istedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan bilgisayar programcısı Gökhan Ekici, çeşitli ülkeleri gezip, açtığı sosyal medya kanalında gördüğü yerleri tanıtmaya karar verdi. Gezilerinden önce gideceği yerlerle ilgili araştırma yapan ve güzergahını belirleyen Gökhan Ekici, 4 ay önce Güneydoğu Asya ülkelerinden Malezya'ya gitti. Malezya'nın ardından Endonezya ve sonrasında Filipinler'e geçen Ekici, bu ülkedeyken yeni tip koronavirüs salgını bütün dünyayı etkisi altına aldı. Filipinler'den Türkiye'ye uçuşların iptal edilmesiyle Luzan Adası'nın Quezon kentinde mahsur kalan Gökhan Ekici'nin yaşamı, bulunduğu bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle daha da zorlaştı. Yaklaşık 2 aydır bir hostelde kalan Gökhan Ekici, son parasının da bitmesiyle sokağa atılma endişesi yaşıyor. Gökhan Ekici, Türkiye'ye dönüş için kendisine yardım edilmesini istiyor.

GEZİYE 4 AY ÖNCE BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine açıklama yapan Gökhan Ekici, 4 ay önce Güneydoğu Asya ülkelerine geziye çıktığını belirterek, Malezya, Endonezya ve ardından Filipinler'e geldiğini anlattı. Ekici, bu sürede Malezya ve Endonezya gezilerine dair gözlemlerini youtube kanalında paylaştığını anlattı. Filipinler'in Quezon kentine geldiğinde, bulunduğu bölgede kısıtlamaların başladığını ve uçuşların iptal edildiğini aktaran Ekici, 2 aydır yaşadığı hostelde sokağa bile çıkamadıklarını söyledi. 2 AYDIR KISITLAMA ALTINDA

Türkiye'ye dönmek için yetkililerden yardım isteyen Ekici, '2 aydır Filipinler'de mahsur durumdayım. Türkiye'ye dönüş biletim var ancak maalesef kısıtlamalardan kaynaklı sebeplerden biletimi kullanamıyorum. Bu kısıtlama sürecinde bütçemi de tükettiğimden dolayı maddi ve manevi zor durumdayım. Devlet yetkililerinden iverdilikle Türkiye'ye dönmek için yardım talep ediyorum" dedi. SOKAĞA ATILMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Gökhan Ekici, üzerinde sadece 100 dolar kaldığını belirterek, bu paranın da bitmesinin ardından bulunduğu hostelden sokağa atılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Bulunduğu bölgede yüksek düzeyde tayfun alarmı verildiğini belirten Gökhan Ekici, Türkiye'nin 19-21 Mayıs tarihleri için bir uçuş planladığını, ancak kendisinin o uçağa binecek parası olmadığını sözlerine ekledi.

'ANNEM DE BEN DE ÇOK ÖZLÜYORUZ'

Gökhan Ekici'nin kardeşi Numan Can Ekici, ağabeyinin 4 ay önce Malezya, Endonezya ve Filipinler'e seyahate çıktığını anlatarak, 'Kendisiyle sadece WhatsApp üzerinden iletişim kurabiliyoruz. Onun için de internet bağlantısının olması gerekiyor. Bazen günlerce irtibat kuramadığımız oluyor. Bir defasında 1 hafta görüşemedik" dedi. Annesinin hasta olduğunu ve ağabeyini çok merak ettiğini söyleyen Numan Ekici, 'Ben de ağabeyimi özlüyorum. Gerçi burada olduğunda çok fazla anlaşamazdık ama uzakta olunca insan kardeşinin kıymetini daha fazla anlıyor. Devlet yetkililerimizden ağabeyimin Türkiye'ye getirilmesi için yardım istiyorum" diye konuştu.