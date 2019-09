Antalya Film Forum'a başvurular için son günler

Genç ve bağımsız sinemacıların heyecanla beklediği, yönetmen, yapımcı ve senaristleri uluslararası film profesyonelleriyle buluşturan Antalya Film Forum'a başvurular 6 Eylül Cuma günü sona eriyor. 26 Ekim-1 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleşecek Antalya Film Forum, bu yıl toplamda 450 bin TL para ödülü desteği sunacak.



Genç ve bağımsız sinemacıların heyecanla beklediği Antalya Film Forum'a başvurular bu hafta sona eriyor. 26 Ekim - 1 Kasım 2019 tarihleri arasında 56'ncısı gerçekleşecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin düzenlediği ve Türkiye'nin en büyük sektörel destek platformu olan Antalya Film Forum, yönetmen, yapımcı ve senaristleri uluslararası film profesyonelleriyle buluşturacak. Antalya'da çekilecek bir filmi Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu ile destekleyen Antalya Film Forum, 9 projeye toplam 450 bin TL tutarında para ödülü verecek.



Sinema sektörü Antalya'da buluşacak



Yeni projelerin hayat geçirilmesinde Türkiye'deki en önemli fon ve networking platformu olan Antalya Film Forum, bu yıl 6. kez gerçekleşecek. Olena Yershova Yıldız yönetmenliğinde dört gün boyunca sürecek Forum, KurmacaPitching, Kurmaca Work in Progress,BelgeselWork in Progress başlıklarının yanı sıra, Antalya'yı bir film platosuna dönüştürmeyi amaçlayan Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu ile de sinemamıza olan desteğini sürdürecek. Yapım süreci halen devam eden birçok filmin yanı sıra; Emin Alper'in geçtiğimiz günlerde Saraybosna'dan En İyi Yönetmen Ödülü ile döndüğü "Kız Kardeşler", Banu Sıvacı'nın Sofya Film Festivalinden En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazandığı "Güvercin", Tolga Karaçelik'in Sundance Film Festivalinin Dünya Sineması bölümünde Jüri Büyük Ödülü'nü kazanan "Kelebekler", Onur Saylak'ın East End Film Festivalinde En İyi Film seçilen "Daha", Vuslat Saraçoğlu'nun İstanbul Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü kazanan "Borç" ve Ayşe Toprak'ın İnsan Hakları ve En iyi Belgesel dallarında 10'dan fazla ödül kazanan "Mr. Gay Syria" gibi ulusal ve uluslararası festivallerde ödüllerle karşılanan birçok yerli yapımın yaratılmasına da önemli bir kapı açanAntalya Film Forum'a başvurular 6 Eylül'de sona erecek.



