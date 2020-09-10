Antalya Film Forum projeleri açıklandı - Son Dakika

ANTALYA'da 3-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum 7'nci kez düzenleniyor. Bu yıl 5-7 Ekim tarihleri arasında tüm etkinliklerin çevrimiçi gerçekleşeceği Antalya Film Forum'un 'Uzun Metraj Kurmaca' ve 'Belgesel Work in Progress' projeleri belli oldu. Antalya Film Forum kapsamında beş bölümde, dokuz projeye toplam 470 bin TL para ödülü verilecek.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yeni projelerin hayata geçirilmesine fon ve network desteği sağlayan platformu Antalya Film Forum'un Kurmaca Work in Progress Platformu için bu yıl 16 proje başvuru yaptı. Kanal D ve Teve2 İçerik Alımları Direktörü Burcu Hanağasıoğlu, Edinburgh Uluslararası Film Festivali program direktörü Emma Boa ve geçen yıl Antalya Film Forum'dan aldığı iki projenin uluslararası dağıtımını üstlenen İtalyan film şirketi Intramovies'in satış ve pazarlama yöneticisi Geremia Biagiotti'den oluşan seçici kurul, beş projeyi bu bölüme seçti.

Olena Yershova Yıldız direktörlüğünde gerçekleşecek Antalya Film Forum'un, Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu, Antalya'yı bir film platosuna dönüştürmeyi amaçlayan Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu ve bu yıl başlatılan Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu'na seçilen projeler önümüzdeki günlerde açıklanacak.