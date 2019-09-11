Son Dakika Haberleri: Antalya fin güzellerin alanya kampı sürdü
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Antalya fin güzellerin alanya kampı sürdü

28 dakika önce

Fin güzellerin Alanya kampı sürdüAntalya'nın Alanya ilçesinde 5'inci kez kampa giren Fin güzeller, ilçede çeşitli etkinliklere katıldı.

Antalya fin güzellerin alanya kampı sürdü, System.String[]

Fin güzellerin Alanya kampı sürdü

Antalya'nın Alanya ilçesinde 5'inci kez kampa giren Fin güzeller, ilçede çeşitli etkinliklere katıldı. Aytemiz Alanyaspor formasıyla poz veren güzeller, Şampiyon Alanyaspor tezahüratı yaptı.

Alanya Belediyesi, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkıları, aralarında THY ve Cleopatra Ink gibi firmaların bulunduğu sponsorların desteğiyle Alanya'da kampa giren Miss Finland Güzellik Yarışması'nın 10 finalisti ilçede çeşitli etkinliklere katıldı.

Fin güzeller ilçenin batı girişindeki Alanya Kalesi manzarasında Aytemiz Alanyaspor'a destek için turuncu yeşil forma giydi. Güzeller kameralara poz vererek 'Şampiyon Alanyaspor' tezahüratında bulundu. Fin güzeller ayrıca gittikleri özel bir mesire alanında gördükleri sokak köpeklerini sevdi. Fin güzeller yarın Alanya kampını tamamlayıp, final için ülkelerine dönecek.

Aytemiz Alanyaspor, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:54 Kaynak: DHA
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