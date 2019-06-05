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ANTALYA Finike'de makilik yangını kontrol altında

1 saat önce

Finike'de makilik yangını kontrol altındaAntalya'nın Finike ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle kontrol altına alındı.

Finike'de makilik yangını kontrol altında
Antalya'nın Finike ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle kontrol altına alındı.
Yuvalı Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle makilik alanda başlayan yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Finike ve Kumluca orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler 20 arazöz, 5 ilk müdahale aracıyla karadan, 3 yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale etti. Yaklaşık 8 hektar makilik alanda etkili olan yangının söndürülmesi için gece boyunca ekipler çalışmaları sürdürdü.
Yangın, bugün sabah saatlerinde kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına başlandı.
ANTALYA Finike'de makilik yangını kontrol altında
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:41 Kaynak: DHA
Antalya, Finike, Güncel
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