Antalya finike'ye şehit ateşi düştü-2 - Son Dakika
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Antalya finike'ye şehit ateşi düştü-2

6 saat önce

Finike'ye şehit ateşi düştü (2) (EK FOTOĞRAF İLE)2 YILLIK UZMAN ÇAVUŞSuriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın Antalya Finike'de yaşayan ailesine acı haberi, askeri yetkililer verdi.

Finike'ye şehit ateşi düştü (2) (EK FOTOĞRAF İLE)

2 YILLIK UZMAN ÇAVUŞ

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın Antalya Finike'de yaşayan ailesine acı haberi, askeri yetkililer verdi.

Şehidin Turunç Mahallesi'ndeki baba evinde acı haberi alan baba Salih Korkmaz ile anne Fatma Korkmaz, büyük üzüntü yaşadı. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, mahalleli ve yakınları taziye ziyaretinde bulundu. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın iki yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı, 3 kardeşinin bulunduğu kaydedildi.

Şehidin cenazesinin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde olduğu, işlemlerinin ardından Finike'ye gönderileceği belirtildi.

Antalya finike'ye şehit ateşi düştü-2

Antalya, Piyade, Finike, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:48 Kaynak: DHA
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