Son Dakika Haberleri: Antalya 'Firari Kurt' Hayvan Bahçesi Çevresinde Görüntülendi

Antalya 'Firari Kurt' Hayvan Bahçesi Çevresinde Görüntülendi

43 dakika önce

'Firari kurt' hayvan bahçesi çevresinde görüntülendiAntalya'da hayvanat bahçesinden kaçan kurt, Döşemealtı ilçesi Duacı Mahallesi'nde yiyecek ararken vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

'Firari kurt' hayvan bahçesi çevresinde görüntülendi

Antalya'da hayvanat bahçesinden kaçan kurt, Döşemealtı ilçesi Duacı Mahallesi'nde yiyecek ararken vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde uzun süredir beslenen kurtlardan 2 yaşındaki dişi olanı, diğerleriyle sürekli boğuşması üzerine başka bir kafese nakledildi. Nakledildiği kafesten 1 Nisan Pazartesi günü sat 16.30 sıralarında kaçan dişi kurt, kısa sürede ormanlık alanda izini kaybettirdi. Hayvanat bahçesi görevlileri başta olmak üzere polis ve jandarma ekiplerinin de çevrede başlattığı arama çalışmaları gece gündüz sürüyor.

VATANDAŞLAR GÖRÜNTÜLEDİ

Kaçtıktan yaklaşık yarım saat sonra Burdur- Antalya yolu kenarında saat 16.53'te veteriner hekim Ümit Yürekli tarafından görüntülenen kurt, 4 Nisan'da da Döşemealtı ilçesi Duacı Mahallesi'nde yiyecek ararken vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Hayvanat bahçesine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Duacı Mahallesi'nde ormanlık alanda kurdu görüntüleyen vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Aynı gün içinde yakın noktalarda görüntülenen kurdun bulunup yakalanması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 08:19 Kaynak: DHA

Antalya, Döşemealtı, Güncel
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