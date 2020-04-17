ANTALYA Fırınının önüne dezenfekte tüneli kurdu - Son Dakika

Fırınının önüne dezenfekte tüneli kurdu

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde ekmek fırını işleten Cengiz Dikici, işyerinin önüne dezenfekte tüneli kurdu.

Yeni Mahalle Ahmet Ali Ağa Bulvarı üzerinde ekmek fırını bulunan Cengiz Dikici, değişik iş dallarında çalışan komşuları ve müşterilerinin faydalanması için iş yerinin önüne dezenfekte tüneli kurdu. Gıda üreten bir iş yeri oldukları için hijyenik ortamda ekmek üretebilmek için bu tüneli kurdurduklarını aktaran Dikici, Komşularımız, eşimiz dostumuz, yoldan geçen vatandaşlarımız ve kendisinden en küçük şüphe eden insanlarımız için kurdurduk dedi.

Fırının üst katında oturan Hakan Yorgancı ise Dün bu tüneli gördüğüm zaman şarşırdım. Mahalle sakinleri olarak bu durum hoşumuza gitti. Hem fırından aldığımız ekmeğin daha güvenilir daha hijyenik olduğunu düşündüm. Aynı zamanda kendimiz, çocuklarımız dezenfekte tünelinden geçerek evimize ulaşıyoruz. Virüslerden temizlendiğimizi düşünerek evimize varıyoruz dedi.