Son Dakika Haberleri: Antalya - Fırtına Ağaçları Devirdi 1 Araç Altında Kaldı

Antalya - Fırtına Ağaçları Devirdi 1 Araç Altında Kaldı

24 dakika önce

Fırtına ağaçları devirdi 1 araç altında kaldıANTALYA Serik Belek turizm merkezinde bugün yaşanan fırtına ve dolu yağışı sırasında aracıyla hareket halinde bir kişi cep telefonuyla kayıt aldığı sırada yol kenarındaki ağaçlar fırtınanın etkisiyle Kral Yolu'na devrildi.

Fırtına ağaçları devirdi 1 araç altında kaldı

ANTALYA Serik Belek turizm merkezinde bugün yaşanan fırtına ve dolu yağışı sırasında aracıyla hareket halinde bir kişi cep telefonuyla kayıt aldığı sırada yol kenarındaki ağaçlar fırtınanın etkisiyle Kral Yolu'na devrildi. Bir araç devrilen ağaçların altına kaldı. Olay saniye saniye cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken, sürücü büyük korku ve panik yaşadı. Olay sonrası bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:49 Kaynak: DHA

Belek, serik, Güncel
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