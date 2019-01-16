Son Dakika Haberleri: Antalya Fırtınada Uçan Çatının Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu

Antalya Fırtınada Uçan Çatının Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu

44 dakika önce

Fırtınada uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtulduANTALYA'da dün geceden itibaren etkili olan fırtınada iki iş yerinin çatısı uçtu.

Fırtınada uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu

ANTALYA'da dün geceden itibaren etkili olan fırtınada iki iş yerinin çatısı uçtu. O sırada bankadan çıkan Hakkı Örün (35), çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı'nda yan yana bulunan iki iş yerinin yaklaşık 4 ton ağırlığındaki çatısı, saat 16.00 sıralarında yol ile birlikte kaldırımın üzerine uçtu. Olay sırasında yaya ve araç trafiğinin olmaması olası faciayı önledi. Çatının uçmasının ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda ölen ya da yalanan olmazken, bir kamu kurumuna ait bankadan çıkan Hakkı Örün, çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayın şokunu yaşadığını belirten Örün, "İşlemlerimin bitmesinin ardından kapıdan çıktığım sırada büyük bir gürültü duydum. Bunun üzerine kaçmaya başladım. Nasıl koştuğumu hatırlamıyorum. Belime bir şeyin dokunduğunu hissettim. Geriye dönünce kocaman bir çatı olduğunu fark ettim" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:17 Kaynak: DHA

Muratpaşa, Güncel
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