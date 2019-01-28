Son Dakika Haberleri: Antalya Fırtınanın Zarar Verdiği Seralar Tamir Ediliyor

Antalya Fırtınanın Zarar Verdiği Seralar Tamir Ediliyor

22 dakika önce

Antalya'nın Serik ilçesinde hortum, dolu ve fırtına nedeniyle zarar gören seralarda tamirat çalışması başlatıldı.

Antalya Fırtınanın Zarar Verdiği Seralar Tamir Ediliyor, System.String[]
Antalya'nın Serik ilçesinde hortum, dolu ve fırtına nedeniyle zarar gören seralarda tamirat çalışması başlatıldı. Serik ilçesinde geçen cumartesi günü etkili olan dolu yağışı ve ardından oluşan hortum nedeniyle 15 mahallede yaklaşık bin 500 dönüm cam ve plastik sera zarar gördü. Hasar tespit çalışmalarının ardından üreticiler, ürünlerin telef olduğu seralarda tamirat çalışması başlattı. Bilginler Mahallesi'ndeki seraları zarar gören Doğan Yıldırım, kırılan camları yenilemeye başladıklarını ancak cam bulmakta zorlandıklarını söyledi. Mahsulün zarar gördüğünü belirten Yıldırım, Zararımız büyük. Bankaya ve ilaç firmalarına borçlandık. Yardım bekliyoruz. Borçlarımız ertelensin dedi. Yıldırım, piyasada sera camı bulmakta zorlandıklarını, afetten dolayı cama büyük talep olduğunu anlattı.

CAM KIRIKLARI NEDENİYLE SERALARA GİREMİYORLAR

Burmahancı Mahallesi'ndeki seraları zarar gören Osman Balaban ise şöyle dedi

Doludan dolayı seralarımızda çok büyük zarar var. Köylünün ve çiftçinin en verimli zamanıydı. Yeni satmaya başlayacaktık. Çiftçi mağdur oldu. Özellikle bizim mahallemiz dolu kaynaklı zarar var. Bugün seralardaki biberi toplayacaktık fakat şu an ürünü toplayamıyoruz. Çünkü camlar kırık, içeriye girmek tehlikeli. Temizlemek ve yenilemek en az bir ay sürer. Bu yıl mağdur olduk. Bu yıl ki mahsulümüzden hiçbir şey beklemiyoruz. Burmahancı Mahallesi'nde üretim yapan Aygül Balaban da dolu nedeniyle sera camlarının kırıldığını kaydetti. Balaban doğal afet nedeniyle sebze fiyatlarının yükseleceğini belirtti. Üreticilerden Soner Yıldırım da afet nedeniyle mağdur olduklarını ve yardım beklediklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:05 Kaynak: DHA

Balaban, serik, Antalya, Güncel
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