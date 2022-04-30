ANTALYA FLORASININ ADA ÇAYI 'TURGUT' VE 'UYSAL' TESCİLLENDİ - Son Dakika
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ANTALYA FLORASININ ADA ÇAYI 'TURGUT' VE 'UYSAL' TESCİLLENDİ

30.04.2022 09:55

TARIMSAL Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nce desteklenen Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) bünyesinde yetiştirilen içimlik ve yağlık ada çayları, 'Turgut' ve 'Uysal' adıyla tescillendi.

TARIMSAL Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nce desteklenen Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) bünyesinde yetiştirilen içimlik ve yağlık ada çayları, 'Turgut' ve 'Uysal' adıyla tescillendi.

Antalya'nın Aksu ilçesindeki BATEM bünyesindeki Gıda Teknolojisi ve Tıbbi, Aromatik Bitkiler Bölümü'nde 2008-2019 yıllarında yürütülen türlerin ıslahı çalışmaları kapsamında kent florasında yetiştirilen 2 çeşit ada çayı, BATEM adına tescil edildi. Üretimi yapan Ziraat Mühendisi Fatma Uysal Bayar, her 2 ada çayı hakkında bilgi verdi.

Anadolu'da farklı türlerde birçok ada çayı bulunduğunu hatırlatan Bayar, "'Turgut' içimlik, 'Uysal' ise yağlık olarak düşünüldü ve üretildi. Her 2 ada çayının da kendisine özgü farkları var. Ada çaylarının Tekirdağ'dan tutun da Akdeniz'e kadar 600-700 metre yüksekliğe kadar doğal yayılış alanları vardır. Ada çayları daha çok marjinal alanlarda yetişerek doğadan toplanıyordu. 'Turgut'un çay içim kalitesinin ve aromasının yanı sıra içindeki tujon ve kafur özelliğinin yüksek olması, lezzetini üst noktaya taşıyor. 'Uysal' içindeki bileşenler nedeniyle yağ üretimi için kullanılabilecek" diye konuştu.

Ada çaylarının sakinleştirici ve gaz giderici özelliği olduğunu anlatan Fatma Uysal Bayar, "Her 2 ada çayımız 6 Nisan 2022 günü 'Turgut' ve 'Uysal' isimleriyle tescil edildi. Üretiminin başlangıcından bugüne kadar görev alıyor olmam beni ayrıca mutlu ediyor. Her 2 ada çayı da amaçları doğrultusunda çiftçilerimiz tarafından üretilerek ülke ekonomisine katkı sağlayacak" dedi.

ANTALYA FLORASININ ADA ÇAYI 'TURGUT' VE 'UYSAL' TESCİLLENDİ
ANTALYA FLORASININ ADA ÇAYI 'TURGUT' VE 'UYSAL' TESCİLLENDİ
ANTALYA FLORASININ ADA ÇAYI 'TURGUT' VE 'UYSAL' TESCİLLENDİ
ANTALYA FLORASININ ADA ÇAYI 'TURGUT' VE 'UYSAL' TESCİLLENDİ
ANTALYA FLORASININ ADA ÇAYI 'TURGUT' VE 'UYSAL' TESCİLLENDİ
ANTALYA FLORASININ ADA ÇAYI 'TURGUT' VE 'UYSAL' TESCİLLENDİ
ANTALYA FLORASININ ADA ÇAYI 'TURGUT' VE 'UYSAL' TESCİLLENDİ
ANTALYA FLORASININ ADA ÇAYI 'TURGUT' VE 'UYSAL' TESCİLLENDİ
ANTALYA FLORASININ ADA ÇAYI 'TURGUT' VE 'UYSAL' TESCİLLENDİ
ANTALYA FLORASININ ADA ÇAYI 'TURGUT' VE 'UYSAL' TESCİLLENDİ

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ANTALYA FLORASININ ADA ÇAYI 'TURGUT' VE 'UYSAL' TESCİLLENDİ - Son Dakika
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