ANTALYA Fransız Mourad Ghazli Avrupa'yı görseler Türkiye'ye şükrederler - Son Dakika

Fransız Mourad Ghazli: Avrupa'yı görseler Türkiye'ye şükrederler

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Fransız Mourad Ghazli'nin (45) sosyal medya hesabında, koronavirüs sürecinde Türkiye'deki gözlemlerini anlattığı video, kısa sürede dünya çapında izlendi. Türkiye'de alınan önlemlerin Fransa'da olmadığını belirten Ghazli, "Ben burada, bu videoyla Türkiye'nin bir model olduğunu göstermek istedim" dedi. Avrupa'yı çok methedenlerden bir ricası olduğunu da söyleyen Ghazli, "Avrupa'ya bir gidip görsünler, ondan sonra Türkiye'ye döndüklerinde çok şükredeceklerinden eminim" diye konuştu.

Paris'in güneyinde yer alan Thiais eski Belediye Başkan Yardımcısı ve milli judocu Cezayir asıllı Fransız vatandaşı Mourad Ghazli, tatil için 8 yıl önce Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. İlçeyi çok beğenen Ghazli, her yıl tatile geldi ve 4 yıl önce yerleşik yaşama kararı alarak, eşi ve 8 çocuğuyla Alanya'ya yerleşti. Türkiye'yi ve Türk insanlarını çok seven Ghazli, 3 yıl önce yaptığı başvuru sonrasında Türk vatandaşlığına da geçti.

'FRANSA'DA VE BELÇİKA'DA OLMAKTAN DAHA İYİ'

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yayılmasıyla Alanya'da alınan tedbirleri videoya çekerek, sosyal medya hesabında yayınlayan Mourad Ghazli'nin paylaşımı binlerce kişi tarafından izlendi. Türkiye'de alınan önlemlerden övgüyle söz ettiği videoda Ghazli, "Merhabalar, Alanya'dayım. Şimdi sizlere Türkiye'deki gözlemlerimi anlatacağım. Burada yaklaşık 5 haftadır koronavirüse karşı bir mücadele veriliyor ve bazı şeyler bedava. İşte görüyorsunuz, bir temizleyici solüsyon, bunu kullanmadan markete giriş yapmanız yasak. Bakın yüzlerini koruyan maskeler, siperler kullanıyorlar, kişisel önlem olarak. Aynı zamanda tüm mağazalarda durum böyle. İsterseniz kasaptan istediğinizi satın alabilirsiniz. Yine korumalı olarak meyve sebzeler hazır. Ayrıntılarıyla düşünülmüş. Doğrudan bakabiliyorsunuz, ama temas etmek yasak. Kendimizi izole etmek için her şeye sahibiz, kask vesaire. Burada belediyeler dahi maske dağıtıyor. Ama maskeye para ödemek ve satın almak istiyorsanız o eczacı cezalandırılır. Şu an burada (Türkiye'de) olmak, Fransa'da ve Belçika'da olmaktan daha iyi. Burada maskelerimiz var, orada hiçbir şey yok" dedi.

'VİDEOYU TÜRKİYE'NİN MODEL OLABİLMESİ İÇİN PAYLAŞTIM'

Görüntünün yayılmasının ardından Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Mourad Ghazli'nin videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak teşekkür etti. Mourad Ghazli ise videoyu neden çektiğini ve yaşadığı süreci Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Ghazli, "Fransa dünyanın 6'ncı büyük ülkesi olmasına rağmen hiçbir tedbir yok. Maske yok, test sayısı çok az ve hastanelerde yeteri kadar yatak yok. Yeteri kadar yatak olmamasından dolayı hastalarımızı tren veya uçakla yurt dışına gönderiyoruz. Ben burada bu videoyla Türkiye'nin bir model olduğunu göstermek istedim. Çünkü Türkiye hükümeti vatandaşlarına haftada beş maske dağıtıyor. Covid-19 hastalığını tespit etmek için çok yoğun bir şekilde testler uyguluyor. Bütün hastaları barındıracak kapasitede hastaneye sahip" diye konuştu.

'AYNI KARARLARI VEREN ALMANYA'YA İYİ, TÜRKİYE'YE KÖTÜ DİYORLAR'

Fransız medyasının Türkiye'yi sadece kötülediğini belirten Ghazli, "Sadece Almanya'daki uygulamaların iyi olduğundan bahsediyorlar. Halbuki Almanya ve Türkiye, Güney Kore örneğini aldılar. Ne zaman ki Almanya'nın yaptığının iyi olduğunu söylüyoruz ama Türkiye aynı kararları alınca 'iyi değil' diyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'DE MAĞAZA ÖNLERİNDE DAHİ BULUNAN DEZENFEKTAN FRANSA'DA YOK'

Türkiye'nin 65 yaş üstü vatandaşlarına da sahip çıktığını belirten Ghazli, şöyle konuştu:

"Türkiye'de emekliler maaşlarının yükseldiğini gördü. 65 yaş üstü vatandaşların evde kalmasını istedi ve onlara erzaklarını dahi getiriyorlar. Fransa'da yaşlılar bakım evlerine konuluyor. Binlercesi vefat etti çünkü bu yerlerde virüsün yayılmasını engelleyemediler. Fransa'da doktorlar ve hemşirelerin dahil ne maskeleri, ne de kıyafetleri var. Türkiye'de vatandaşlar tarafından ihtiyacı olan ve mağdur insanlara çok ciddi bir yardımseverlik var. Hükümetin de buna yönelik çabası var. En basitinden burada mağazaların önünde dahi dezenfektan ilacı var. Fransa'da maalesef bu ilaç bulunamıyor. Fransa'da benim gibi çoğu kişi hükümetin aldığı kararlara karşı. Çünkü hükümet son yıllarda sağlığı öldürdü. Ne yazık ki Avrupa'da Erdoğan'ın, Türkiye'deki şehir hastanelerini çok eleştirdiler. Ama biz bugün anlıyoruz ki büyük hastanelerin olması ne kadar faydalı, bunu bugünlerde görüyoruz."

'ERDOĞAN'I SAVUNDUĞUM İÇİN BENİ SİLDİLER'

Türkiye'de yapılan uygulamalarla ilgili her gün paylaşımlar yaptığını aktaran Ghazli, Avrupa'da Türkiye'nin yanlış anlatıldığını ve bu nedenle kendi sosyal medya hesabından videolar paylaşarak Türkiye'nin gerçeklerini anlattığını ifade etti. Ghazli, "Erdoğan'ı savunduğum için Fransa'da çoğu gazeteci bana küstü. Beni eleştiriyorlar ve beni sildiler" dedi.

'BURADAKİ MUHALEFETE ÇOK ÜZÜLÜYORUM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Avrupa'da eleştirenlerin yanı sıra Türkiye'deki muhalefete de tepki gösteren Ghazli, "Buradaki muhalefete çok üzülüyorum, çok kızıyorum çünkü Fransız medyası sadece muhalefetin yalanlarını ve eleştirilerini kayda alıyor. Mesela Fransa'da şöyle bir yayın oldu; Türkiye'de Erdoğan'ın başlattığı 'Biz bize yeteriz' kampanyası hakkında, 'Erdoğan insanlardan zorla para topluyor' diye kampanya başlattılar gibi bir yorum yaptılar" diye konuştu.

'AVRUPA'YA BİR GİDİP GÖRSÜNLER'

Avrupa'yı çok methedenlerden bir ricası olduğunu da söyleyen Ghazli, şunları dedi:

"Avrupa'ya bir gidip görsünler, ondan sonra Türkiye'ye döndüklerinde çok şükredeceklerinden eminim. Ben şunu da çok destekliyorum; Avrupa'dan insanların Türkiye'ye gelmesini istiyorum çünkü geldiklerinde, gerçeği gördüklerinde 'A bu böyle değilmiş' diyecekler görebiliyorum."