ANTALYA Freni boşalan kamyon bahçeye uçtu 3 yaralı - Son Dakika

Freni boşalan kamyon bahçeye uçtu: 3 yaralı

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde freni boşalan meyve yüklü kamyonun bir evin bahçesine uçtuğu kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Korkuteli Datköy ışıklı kavşağında meydana geldi. Fethiye'den Antalya yönüne giden Orhan Gürman (50) idaresindeki 34 T 1973 plakalı meyve ve sebze yüklü kamyon, iddiaya göre, freninin boşalması sonucu sürücünün kontrolünden çıktı. Yol kenarındaki bir evin bahçesine uçan kamyon yan yatarak durabildi. Kazada sürücü Orhan Gürman ile yanında bulunan Faysal El Muhammed (20) ile Ahmet Osman (20) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonun kabinine sıkışan Orhan Gürman, Faysal El Muhammed ve Ahmet Osman kurtarıldıktan sonra hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Kamyon ise olay yerinden kaldırıldı.