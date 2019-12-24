Antalya, futbol kampı turizminde rekora hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Antalya, futbol kampı turizminde rekora hazırlanıyor - Son Dakika Ekonomi

Antalya, futbol kampı turizminde rekora hazırlanıyor

6 saat önce

SPOR Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, Avrupa'dan Asya'ya çok sayıda ülkeden futbol takımının Antalya'ya geleceğini belirterek, "Nisan sonuna kadar 3 bin kamp sayısına ulaşıp, rekor kırmayı hedefliyoruz" dedi.

Antalya, futbol kampı turizminde rekora hazırlanıyor, System.String[]

SPOR Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, Avrupa'dan Asya'ya çok sayıda ülkeden futbol takımının Antalya'ya geleceğini belirterek, "Nisan sonuna kadar 3 bin kamp sayısına ulaşıp, rekor kırmayı hedefliyoruz" dedi.

Turizmin başkenti olarak nitelendirilen Antalya, spor turizminde de dünyanın önemli destinasyonları arasında yerini aldı. Aralık- mart döneminde futbol takımlarının hazırlık kampı çalışmalarına ev sahipliği yapacak Antalya, Süper Lig, alt ligler ve yurt dışından gelecek futbol takımlarını ağırlayacak. İklimi, FIFA kriterlerine sahip sahaları, teknik imkanları ve otellerde sunulan yüksek kalite hizmetle spor turizminin gözdesi haline gelen Antalya'da, bu sezon futbol takımlarının 3 bin civarında kamp faaliyeti gerçekleştirmesi hedefleniyor.

KUZEY KORE, ÇİN, JAPONYA

Kentteki 200 civarında futbol sahasında hazırlıkların tamamlandığı Antalya'ya, 20 Aralık'tan itibaren futbol takımları kampa gelmeye başladı. Antalya'da, Almanya, Hollanda, Danimarka, Belçika, Çekya, Bulgaristan, Romanya, Rusya Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Çin, Kuzey Kore ve Japonya başta olmak üzere Uzak Doğu'dan Kuzey Avrupa'ya çok sayıda takım kamp yapacak.

200 SAHADA HAZIRLIK TAMAMLANDI

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, Antalya'da futbolun yanı sıra, golf, kano, bisiklet, rugby, tenis gibi değişik branşlarda kamp faaliyetleri gerçekleştirildiğini anlattı. Futbol takımlarının kamp dönemi öncesi 200 civarında sahada hazırlık çalışmalarının tamamlandığına değinen Yaşacan, Antalya'nın bu yıl 15 milyon turist sayısını aşarak rekor kırdığını hatırlattı.

Kamp turizminde tüm hazırlıkların tamamlandığını ve futbol takımlarının gelmesinin beklendiğine değinen Yaşacan, "Önce Türk takımları, sonra Avrupa'dan Asya'ya çok sayıda ülkeden futbol takımı gelecek. Nisan sonuna kadar 3 bin kamp sayısına ulaşıp, rekor kırmayı hedefliyoruz. Bu sene Antalya rekorlar yılı olacak. Kuzey Kore'den bile takım Antalya'ya kamp yapmaya gelecek. Tenis, golf, yüzme, bisiklet gibi farklı branşlarla da spor turizminde daha büyük rekorlar kırmayı istiyoruz. Bu sene Antalya rekorlar yılı olacak. Antalya'da 200 civarında futbol sahamız hazır ve takımlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.


Antalya, Avrupa, Futbol, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tanzanya'da oynanan maçta sahayı arılar bastı!
Katil zanlısının, görgü tanığı arkadaşının "Niye yaptın?" sorusuna verdiği cevap kan dondurdu İBB, Avrupa şampiyonu antrenörü işten çıkardı Ters yönde drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza kesildi

Son Dakika Haberleri
16:32 TÜBA 2019 ödüllerinin sahipleri belli oldu - Son Dakika Ekonomi
16:29 Kuveyt ile Suudi Arabistan tarafsız bölgede yeniden petrol çıkartacak - Son Dakika Ekonomi
16:26 MASMEK kursiyerlerinden yılsonu sergisi - Son Dakika Ekonomi
16:20 Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO'da anlatıldı - Son Dakika Ekonomi
16:19 "Daha güçlü bir toplum hedefliyoruz" - Son Dakika Ekonomi
15:36 Köye dönmeyi taahhüt eden gençlere, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 100 bin lira hibe desteği - Son Dakika Ekonomi
15:16 Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden: En az 3 bin lira olmalı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 16:44:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya, futbol kampı turizminde rekora hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]