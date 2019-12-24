Antalya, futbol kampı turizminde rekora hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalya, futbol kampı turizminde rekora hazırlanıyor - Son Dakika Spor

Antalya, futbol kampı turizminde rekora hazırlanıyor

6 saat önce

SPOR Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, Avrupa'dan Asya'ya çok sayıda ülkeden futbol takımının Antalya'ya geleceğini belirterek, "Nisan sonuna kadar 3 bin kamp sayısına ulaşıp, rekor kırmayı hedefliyoruz" dedi.

Antalya, futbol kampı turizminde rekora hazırlanıyor, System.String[]

SPOR Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, Avrupa'dan Asya'ya çok sayıda ülkeden futbol takımının Antalya'ya geleceğini belirterek, "Nisan sonuna kadar 3 bin kamp sayısına ulaşıp, rekor kırmayı hedefliyoruz" dedi.

Turizmin başkenti olarak nitelendirilen Antalya, spor turizminde de dünyanın önemli destinasyonları arasında yerini aldı. Aralık- mart döneminde futbol takımlarının hazırlık kampı çalışmalarına ev sahipliği yapacak Antalya, Süper Lig, alt ligler ve yurt dışından gelecek futbol takımlarını ağırlayacak. İklimi, FIFA kriterlerine sahip sahaları, teknik imkanları ve otellerde sunulan yüksek kalite hizmetle spor turizminin gözdesi haline gelen Antalya'da, bu sezon futbol takımlarının 3 bin civarında kamp faaliyeti gerçekleştirmesi hedefleniyor.

KUZEY KORE, ÇİN, JAPONYA

Yaklaşık 200 futbol sahasında hazırlıkların tamamlandığı Antalya'ya, 20 Aralık'tan itibaren futbol takımları kampa gelmeye başladı. Almanya, Hollanda, Danimarka, Belçika, Çekya, Bulgaristan, Romanya, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Çin, Kuzey Kore ve Japonya başta olmak üzere Uzak Doğu'dan Kuzey Avrupa'ya çok sayıda takım Antalya'da kamp yapacak.

200 SAHADA HAZIRLIK TAMAMLANDI

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, Antalya'da futbolun yanı sıra golf, kano, bisiklet, ragbi, tenis gibi farklı branşlarda kamp faaliyetleri gerçekleştirildiğini anlattı. Futbol takımlarının kamp dönemi öncesi 200 civarında sahada hazırlık çalışmalarının tamamlandığına değinen Yaşacan, Antalya'nın bu yıl 15 milyon turist sayısını aşarak rekor kırdığını hatırlattı.

Kamp turizminde tüm hazırlıkların tamamlandığını ve futbol takımlarının gelmesinin beklendiğini belirten Yaşacan, "Önce Türk takımları, sonra Avrupa'dan Asya'ya çok sayıda ülkeden futbol takımı gelecek. Nisan sonuna kadar 3 bin kamp sayısına ulaşıp, rekor kırmayı hedefliyoruz. Bu sene Antalya rekorlar yılı olacak. Kuzey Kore'den bile takım Antalya'ya kamp yapmaya gelecek. Tenis, golf, yüzme, bisiklet gibi farklı branşlarla da spor turizminde daha büyük rekorlar kırmayı istiyoruz. Antalya'da 200 civarında futbol sahamız hazır ve takımlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenman sahalarından görüntüler

- Recep Şamil Yaşacan'ın açıklamaları

Antrenman sahalarındaki çalışmalar

Sahaların drone ile çekilen görüntüleri

Detaylar


Antalya, Avrupa, Futbol, Asya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tanzanya'da oynanan maçta sahayı arılar bastı!
Katil zanlısının, görgü tanığı arkadaşının "Niye yaptın?" sorusuna verdiği cevap kan dondurdu İBB, Avrupa şampiyonu antrenörü işten çıkardı Ters yönde drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza kesildi

Son Dakika Haberleri
16:40 Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ravcı: "Kayıplar, kararlılığımızı değiştirmeyecek" - Son Dakika Spor
16:34 Mina'nın oğlundan sevindiren haber - Son Dakika Spor
16:34 Yusuf Yazıcı: "Geri çekilmek ve teslim olmak yok!" - Son Dakika Spor
16:29 Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvurdu. - Son Dakika Spor
16:26 "Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışları" heyecanı yarın başlıyor - Son Dakika Spor
16:20 Beşiktaş'tan VAR kayıtları için TFF'ye yazılı başvuru - Son Dakika Spor
15:06 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 16:44:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya, futbol kampı turizminde rekora hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]