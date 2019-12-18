Antalya Futgolf Grand Final Turnuvası rekor kırdı!

Dünyanın yükselen trend sporu futgolf, Antalya'da Türkiye'nin bugüne kadar yapılmış en büyük ve en yüksek katılımlı turnuvasıyla sevenleriyle buluştu.



Ülkemizin en büyük futgolf oluşumu Futgolf Gençlik ve Spor Derneği'nin (FGSD) düzenlediği Antalya Futgolf Grand Final Turnuvası'nda 80 katılımcı birbirinden değerli ödüller için sahada yarıştı.



Belek'teki bir otelin sahasındaki turnuvayı 2018 şampiyonu Levent Baş yine birinci olarak tamamlarken, ikinciliği Aydın Erusta, üçüncülüğü de Furkan Nebioğlu kazandı.



Turnuva sonunda 7 etaplı Türkiye Şampiyonası'nın kazananı da belli oldu. Daha önce katılımcılar 2 kez Ataşehir Golf Club'ta, 2 kez Kuşadası Golf Club'ta, 2 kez de Bodrum Golf Club'ta kozlarını paylaşmıştı. Antalya'daki son ayakla birlikte 2019 Türkiye Futgolf Ligi'ni geçen yılın şampiyonu Levent Baş birinci olarak tamamladı. Volkan Okandar ikinci ve Furkan Nebioğlu üçüncü sırada genel klasmanı tamamladılar.



Toplam 150 bin TL değerinde ödül dağıtılan turnuvada, tüm katılımcılara forma, suluk, marker ve yağmurluk hediye edildi.



3 gün süren turnuvanın ikinci gününe sağanak yağış sebebi ile ara verildi. Pazar günü eksik kalan kısımların da oynanmasının ardından sporcular barbekü partisi ve ödül töreniyle kapanışı gerçekleştirdiler. - İSTANBUL