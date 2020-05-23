ANTALYA Galerici cinayetinde 7 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Galerici cinayetinde 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Antalya'da, oto galeri işletmecisi Emrullah Oğrak'ın öldürülmesi olayla ilgili olarak yapılan soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında, Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi'ndeki 2 katlı oto galeride meydana geldi. Galeri işletmecisi Emrullah Oğrak, iddiaya göre bir süre önce otomobil tamiri nedeniyle C.C. ile tartıştı. Tartışmanın ardından galeriden ayrılan C.C., aynı günün akşamı arkadaşları ile av tüfeği alıp yeniden galeriye geldi. Önce darp edilen Emrullah Oğrak açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. Şüpheliler 07 AHH 083 plakalı otomobille olay yerinden uzaklaştı. Cinayetin ardından geniş çaplı araştırma başlatan polis, önce suçu üstlendiği iddia edilen C.C (30), daha sonra asıl cinayeti işleyen H.Y. (42) ve olaya karışan E.V.A. (33), S.A. (27), G.L. (30), Y.Ö. (34) ve M.K.'yı (25) gözaltına aldı.

Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan şüpheliler, polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.