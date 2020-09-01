Antalya Gazeteciler Cemiyeti 2019 yılı basın ödülleri açıklandı - Son Dakika

Antalya Gazeteciler Cemiyeti 2019 yılı basın ödülleri açıklandı

Antalya'da 2019 yılı basın ödülleri sahiplerini buldu.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti 2019 yılı basın ödülleri açıklandı, System.String[]

Antalya'da 2019 yılı basın ödülleri sahiplerini buldu. Yarışma sonunda İhlas Haber Ajansı (İHA) 6 dalda ödüle layık görüldü.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) 2019 yılı Antalya Basın Ödülleri yarışmasında dereceye girenler açıklandı. Her yıl Antalya dışından davet edilerek oluşturulan jüri yerine, bu yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle Antalya'da görev yapan gazeteciler arasından oluşturulan jüri eserleri değerlendirdi. AGC Başkanı Mevlüt Yeni, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeler çerçevesinde ödül töreni etkinliği tarihi konusunda, ödül alan gazeteciler ve üyelere net bir tarih veremediklerini belirterek, "Bunun için çok üzgünüz. Güç şartlar altında değerlendirmeye aldığımız, dereceye giren tüm meslektaşlarımızı, bu zor dönemde kutluyor, tek temennimizin geçmiş yıllarda olduğu gibi tekrar kucaklaşmak, birlik beraberlik içerisinde ödül törenimizi ve etkinliklerimizi gerçekleştirmeyi umuyoruz" dedi.

Antalya Basın Ödülleri yarışma jürisi bu yıl şu isimlerden oluştu:

"AGC Genel Sekreteri ve Jüri Başkanı Haşmet Öyken, AGC Mali Sekreteri Rasim Gündüz, AGC Başkan Yardımcısı Şifa Çiçek, AGC Genel Sekreter Yardımcısı Ersin Aydın, AGC Yönetim Kurulu Üyeleri Muhammet Ahmet Öcal ve Ahmet Demir, AGC Denetim Kurulu Başkanı Uğur Keskin."

Yazılı Basında Yılın Gazetecileri

Son Haber Gazetesi'nden Ömer Yetgin, 'Yürek burkan tablo' haberiyle, İHA Muhabiri İsa Akar'da 'Teknoloji mezara girdi' haberiyle yazılı basında yılın gazetecileri ödülüne layık görüldü. Araştırma-inceleme dalında Akdeniz Gerçek Gazetesi'nden Nizamettin Özman, 'Gelin kardeş olalım' yazı dizisiyle ödüle layık görüldü. Röportaj dalındaki ödül de Antalya Körfez Gazetesi'nden, 'Kalbinden doğuranlar' haberiyle Fatşh Haktan Coşkun'a verildi.

Güncel yazı dalında Akdeniz Gerçek Gazetesi'nden Songül Başkaya'ya, 'Değerini bilmediğimiz Antalya' yazısıyla verildi. Spor haberinde ödül verilemedi. Ekonomi dalında 'Milli servet hurdaya çıktı' haberiyle İHA Muhabiri Suat Metin'e ödül verildi. Turizm dalında Hürriyet Gazetesi'nden Ceren Deniz, 'Küçük kasabadan turizmin başkentine' haberiyle ödüle layık görüldü.

Televizyon dalı

Televizyon dalında da ödüller sahiplerini buldu. Haber dalında Kanal V'den Mehmet Akif Arıcı, 'Kemer değil, ölüm tokası' haberiyle ödüle layık görüldü. Program dalında ödül de, yine Kanal V'den Ali Buldu'ya, 'Yüksektansiyon Vali Karaloğlu ile denizaltında' programıyla verildi. En iyi görüntü dalında ödül, 'Ucuz halı için birbirlerini ezdiler' haberiyle İHA Kameramanı Burak Yalman'a verildi.

Haber Fotoğrafı

Her yıl geleneksel olarak yapılan yarışmada haber fotoğrafları da değerlendirildi. Güncel haber fotoğrafı dalında 'ölümün kıyısında', spor haber fotoğrafı dalında ise 'gururlu rekor' fotoğraflarıyla İHA Muhabiri Suat Metin ödüle layık görüldü. Çevre ve turizm fotoğrafı dalındaki ödül de 'dalgalarla dans' fotoğrafıyla İHA Muhabiri İsa Akar'a verildi. Kültür sanat haber fotoğrafı dalında ise ödüle değer eser bulunamadı.

Yılın Radyocusu

Yılın radyocusu ödülü TRT Antalya Radyosu'ndan Gıyasettin Koray Turgan'a 'Emin Alıner ile Kaleiçi özel röportaj' isimli programıyla verildi. Sayfa tasarım ödülüne ise Antalya Körfez Gazetesi'nden Abdullah Yüksek layık görüldü.

Genç iletişimci ödülüne de katılım olmadı.

Nuri Dağtekin Özel Ödülü, AGC'ye verdiği desteklerden dolayı cemiyet kurucularından basın emekçisi Abdülkadir Kalender'e verildi. AGC Kurum Özel Ödülü de Antalya Gazeteciler Cemiyetine ve Antalya ekonomisi ve turizmine kattığı değerden dolayı SUNİS Hotel Grubu'na (Su Otel) verildi. - ANTALYA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, İhlas Haber Ajansı, Koronavirüs, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 12:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya Gazeteciler Cemiyeti 2019 yılı basın ödülleri açıklandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Büşra hemşireyi tehdit eden zanlının ilk sözleri "pes" dedirtti: Ben hakaret etmedim Google, Türkiye'de yayınlanan reklamlara ek yüzde 5 kesinti uygulayacak Mario Götze'nin anlaştığı takımı söylemeyen eşi Ann-Kathrin, hayranlarını kızdırdı 18 yaşındaki kadın, 5 ay önce evlendiği eşi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü Hastayı 2 kilometre sırtında taşıyan ambulans şoföründen duygulandıran sözler: Annemi hatırladım İslamofobik Fransız dergisi Charlie Hebdo, yine Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürler yayımladı Avukat eşine şiddet uygulayan kişi ev hapsinde öldürüldü Kayınpederi tarafından vurulan damat hayatını kaybetti CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk" gafı İspanya'da La Liga yönetimi, hükmen yenilgi kuralını tartışmaya açtı Tırnakçıdan market sahibine garip tehdit: Tecavüz ettiğini söylerim Koronavirüse yakalanan Ali Babacan'ın tedavisine hastanede devam edilecek Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 74 ilimizi sarı kodla uyardı Dün vefat eden Haldun Boysan'ın virüs nedeniyle kalp pilini değiştiremediği ortaya çıktı Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
İsveç'te bir mescidin önüne yakılmış Kuran-ı Kerim sayfaları ve domuz pastırması bıraktılar İsveç'te bir mescidin önüne yakılmış Kuran-ı Kerim sayfaları ve domuz pastırması bıraktılar         
15:23
G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı         
15:01
Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo         
14:54
Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak         
14:53
Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu         
14:40
Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü         
14:33
Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları         
14:12
ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı         
13:52
Trabzonspor, Anderson Talisca'nın transferi için girişimlere başladı Trabzonspor, Anderson Talisca'nın transferi için girişimlere başladı         
13:47
Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı         
13:18
Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti         
13:01
Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi         
12:55
Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak         
12:55
Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında         
12:16
Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz! Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz!         
11:50
Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı         
11:49
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti         
11:18
Deniz Seki, 15 bin dolarlık kral dairesinde konaklayacak Deniz Seki, 15 bin dolarlık kral dairesinde konaklayacak         
11:06
Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü         
11:04
İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı         
10:55
Sınırda endişelendiren görüntü! Afgan göçmenler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye giriyor Sınırda endişelendiren görüntü! Afgan göçmenler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye giriyor         
10:54
Kolonya içen genç adam hayatını kaybetti Kolonya içen genç adam hayatını kaybetti         
10:44
İki genç kızı taciz eden saldırgandan pişkin sözler: Bana hiçbir şey olmaz İki genç kızı taciz eden saldırgandan pişkin sözler: Bana hiçbir şey olmaz         
10:26
Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi         
10:17
16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu 16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu         
10:13
Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı         
10:11
Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti         
09:52
"Çay koy geliyoruz" dediler! Proseför, eşini karşısında görünce dolandırıldığını anladı         
09:45
Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada         
09:30
Sokak ortasındaki infazın baş şüphelisi yakalandı! Bir cinayet daha işlemiş Sokak ortasındaki infazın baş şüphelisi yakalandı! Bir cinayet daha işlemiş         
22:09
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi 10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi         
20:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2020 18:32:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya Gazeteciler Cemiyeti 2019 yılı basın ödülleri açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei