Antalya Gazeteciler Cemiyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile yapılan mücadelede gazetecilerin de "doğru habere ulaşma, doğru bilgiyi yayma" sorumluluğuyla görevlerini yerine getirmeleri çağrısında bulundu.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulunca, Kovid-19 salgınına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, mücadelede hekimler, güvenlik güçleri kadar gazetecilerin de önemli bir görevi yerine getirdiği belirtildi.

Herkesin korunma amaçlı evinde olması gerektiği sırada gazetecilerin, risklere rağmen mesleğini yapmaya çalıştığının ifade edildiği açıklamada, "Üstlendiğimiz sorumluluk kadar devletimizden zor durumdaki yayıncılar ve çalışan gazetecilere yönelik destek bekliyoruz." ifadelerini kullanıldı.

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu tarafından hazırlanan medya destek talep paketinin Basın İlan Kurumu ile ilgili kurumlara iletildiği, bununla ilgili ilerleyen süreçlerde bir gelişme beklendiği bildirildi.

Bu süreçte gazetecilerin görevlerini yerine getirirken "doğru habere ulaşma, doğru bilgiyi yayma" sorumluluğundan asla vazgeçmemeleri gerektiği uyarısının da yapıldığı açıklamada, provakatif, sansasyonel, gerçek dışı, yanıltıcı bilgi ve haberlerden uzak durulması, resmi makamların doğrulamadığı hiçbir bilgiye itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "Koronavirüs ile mücadele konusunda devletimizin yürüttüğü çalışmalara desteklemek, halkı korku ve kaygıdan uzak, gerçek ve doğru haber vererek ülkemiz ve şehrimiz hakkında oluşturulmaya çalışılan olumsuz algıya engel olmak bizlerin görevleri arasındadır." değerlendirilmesinde bulunuldu.